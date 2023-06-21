Що сьогодні на ринку валют? Який курс долара та євро в банках та обмінниках України 21 червня

Курс валют залежить від різних факторів, зокрема і від військової ситуації. Зараз курс долара в Україні трішки стабілізувався, адже у нас є допомога міжнародних партнерів. Ми розповімо про курс валют в обмінниках та банках України сьогодні.

Офіційний курс валют в Україні 21 червня 2023

За даними сайту Мінфін, 21 червня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:

купівля — 36,8500 грн;

продаж — 37,3500 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

готівковий, продаж — 37,25 грн;

готівка, купівля — 37,15 грн.

Середній курс євро до гривні:

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купівля — 40,3000 грн;

продаж — 40,9000 грн;

курс НБУ — 39,964 грн;

готівка, продаж — 40,80 грн;

готівковий, покупка — 40,63 грн.

Середній курс злотого до гривні:

купівля — 8,7000 грн;

продаж — 9,1400 грн;

курс НБУ — 8,9891 грн;

готівка, продаж — 9,12 грн;

готівка, купівля — 9,00 грн.

Середній курс англійського фунта до гривні:

купівля — 45,2750 грн;

продаж — 47,600 грн;

курс НБУ — 46,6378 грн;

готівковий, продаж — 47,50 грн;

готівка, купівля — 46,80 грн.

Можемо спостерігати, що курс валют залишається відносно стабільним. Немає різких стрибків зростання чи спаду, ймовірно, така ситуація залишатиметься на ринку валют найближчим часом.

Курс долара в банках України

Курс валют в обмінниках

Буває так, що в обмінниках не хочуть приймати деякі купюри. Раніше ми розповідали, які долари не приймають та не обмінюють в Україні.

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