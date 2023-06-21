Що сьогодні на ринку валют? Який курс долара та євро в банках та обмінниках України 21 червня

Курс валют залежить від різних факторів, зокрема і від військової ситуації. Зараз курс долара в Україні трішки стабілізувався, адже у нас є допомога міжнародних партнерів. Ми розповімо про курс валют в обмінниках та банках України сьогодні.
За даними сайту Мінфін, 21 червня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:
Середній курс євро до гривні:
Середній курс злотого до гривні:
Середній курс англійського фунта до гривні:
Можемо спостерігати, що курс валют залишається відносно стабільним. Немає різких стрибків зростання чи спаду, ймовірно, така ситуація залишатиметься на ринку валют найближчим часом.
Буває так, що в обмінниках не хочуть приймати деякі купюри. Раніше ми розповідали, які долари не приймають та не обмінюють в Україні.
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