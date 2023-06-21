Економія

Що сьогодні на ринку валют? Який курс долара та євро в банках та обмінниках України 21 червня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Червня 2023, 11:00
Курс валют на 21.06.2023 в Україні: курс долара та євро
Фото: Pexels

Більше новин
ротавірусна інфекція у дітей
Пронос чи щось серйозніше? Як визначити ротавірусну інфекцію у немовляти — педіатриня про головні відмінності
Кріп
Попелиця на кропі: як позбутися, якщо хочеш отримати смачну та екологічно чисту зелень
українські технології
Ними цікавиться увесь світ! Чим дивували українські розробки на конференції Inscience 2023
Як йога впливає на організм та покращує здоров’я: асани для постави
Покращується постава, робота мозку та психологічний стан: як йога впливає на організм та корисні вправи від тренерки
Дивитись більше

Матеріали по темі

Конференція з відновлення України
План відбудови: перші результати конференції з відновлення післявоєнної України у Лондоні
Курс валют на 20.06.2023 в Україні: курс долара та євро
Чи зберігатиметься стабільність? Який курс долара та євро в банках та обмінниках України сьогодні
курс валют
І знову зміни? Який курс долара та євро в обмінниках України сьогодні
Як перевірити долари на справжність: поради та лайфхаки
Зберігаєш заощадження у валюті, але чи можеш розпізнати справжність? Як перевірити, чи не фальшиві долари

Відео
0:03:17
українські технології

Ними цікавиться увесь світ! Чим дивували українські розробки на конференції Inscience 2023
0:02:40
Степногірськ сьогодні: яка ситуація у Степногірську Запорізької області 21.06.2023
Авіабомба впала за кілька десятків метрів від будинку! Окупанти не припиняють обстріли Степногірська
0:07:34
Контрнаступ ЗСУ: на яких напрямках триває та як просувається
Вигризаємо кожен метр землі у ворога! Маляр розповіла, на яких напрямках ворог хоче прорвати оборону
0:04:38
Ветеран війни Ігор Муренець
Шансів ходити йому не давали, а тепер він керує автівкою та ходить на змагання — історія ветерана війни
0:04:38
Польська зброя Перун
Польська зброя вже мчить на допомогу! Як проходить виробництво нових комплексів Перун
Карта бойових дій в Україні
Ворог попрощався з трьома станціями РЕБ та пунктами управління: карта бойових дій в Україні 21 червня в режимі онлайн
0:00:00
Скандальні закупівлі для бомбосховищ
Сковорідка за майже мільйон! Скандальні закупівлі для бомбосховищ Києва
0:04:59
Російська пропаганда
Зручна позиція та чий Крим: як російська пропаганда впливає навіть на Google Maps
0:05:29
П'ятихатки
Що насправді відбувається у щойно звільнених П’ятихатках — новини від ОВА
0:04:51
Мамука Мамулашвілі: історія командира Грузинського національного легіону
Підлітком був у російському полоні, а тепер захищає Україну! Історія командира Грузинського національного легіону
Більше відео
Конференція з відновлення України
Читати далі
План відбудови: перші результати конференції з відновлення післявоєнної України у Лондоні
Western Union
Читати далі
Гроші з-за кордону: як отримати переказ Western Union

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь