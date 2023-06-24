55 тисяч гривень за гектар! Як змінився ринок землі в Україні за час війни

З великою війною на долю аграріїв припало чимало — окуповані, заміновані землі, блокування експорту та дорога логістика. І великі збитки. Та вони не опустили руки — провели вже другу посівну, експортують продовольство альтернативними шляхами. Не зупинило вторгнення і ринок землі, який запустили у 2021 році.

Тоді це був великий крок до світової практики земельних взаємин — коли власник може гектари і продати, і обробляти. До цього 30 років продавати сільгоспземлю в Україні було заборонено.

Велика війна все загальмувала — в аграріїв немає зайвих грошей, щоб купувати землю, без попиту стоїть ціна і продажі.

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Роботу реєстрів, відповідно можливість продавати та купувати землю, відновили торік у травні. Звісно, крім окупованих територій. І поступово ринок набрав майже позаторішніх темпів — якщо у 2021 році було укладено 61 тисяч угод, то у 2022 році — понад 50 тисяч.

Війна кардинально змінила картину — позаторік найбільше земель купували у Харківській, Чернігівській, Херсонській областях — це були агролідери. Тепер це найбільш заміновані території.

Південь після підриву Каховської ГЕС взагалі може втратити статус аграрного.

Якщо подивитися на те, скільки коштує розмінування, залежно від регіону це може бути на гектар землі і 500, і 1000 доларів.

Якщо в людей немає ресурсу, то вони продають землю залюбки, і ті приватні особи, які інвестують, виграють, бо низька ціна, — розповідає генеральний директор аграрної компанії Алекс Ліссітса.

Вартість сільгоспземлі порівняно з 2021 роком в Україні вища, але це тільки через інфляцію. Середня ціна зараз, за даними Мінагро, — 55 тисяч гривень за гектар. Щоб ціни зросли суттєво — треба попит, а він слабкий. Найдорожча земля в Україні зараз на Львівщині.

Поки триває війна, суттєвих змін не буде. Розвиток ринку та гідна ціна на українську землю, каже генеральний директор аграрної компанії, можливі після нашої перемоги та вступу України в ЄС, коли доведеться відкрити ринок для європейських інвесторів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що сьогодні на ринку валют.

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