Україна

55 тисяч гривень за гектар! Як змінився ринок землі в Україні за час війни

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 24 Червня 2023, 14:00

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