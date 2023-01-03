Как оформить дарственную и сколько это стоит: список необходимых документов

Недвижимость не только продают, но и дарят. Ты можешь подарить квартиру, дом, земельный участок и другое недвижимое имущество.
Для этого нужно использовать договор дарения. Как оформить дарственную и сколько это стоит в 2023 году — читай в материале.
Нотариус Ольга Писанец говорит, что договор дарения (ДД) — это передача права собственности от дарителя к одаряемому человеку на безвозмездной основе.
То есть бесплатно. Форма договора дарения должна быть письменной, с обязательным нотариальным заверением.
По словам эксперта, при оформлении договора дарения необходимо присутствие у нотариуса обеих сторон сделки — дарителя и одаряемого.
После оформления договора дарения нотариус сразу же регистрирует право собственности на одаряемого.
После оформления договора дарения нотариус сразу же регистрирует право собственности на одаряемого.
Таким образом, даритель лишается права собственности, а одаренный сразу его приобретает. Дарственную оформляют у любого нотариуса того города, где прописан даритель либо одаренный, либо по месту нахождению квартиры, дома, участка.
При дарении родственнику первой и второй степени родства налог уплачивать не нужно.
В этом случае оплачиваются только услуги нотариуса — 6000–8000 грн.
Документы, необходимые для договора дарения между родственниками первой и второй степени родства (родители — дети, братья — сестры, бабушки, дедушки — внуки):
Кроме этого, в 2023 году дарящий человек должен принести следующие документы:
После этого нотариусу нужно уплатить госпошлину (1% от оценочной стоимости имущества). После этого ты получишь договор дарения на руки.
По словам Ольги, это два абсолютно разных документа, целью которых является передача права собственности на тот или иной объект.
Основные отличия:
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