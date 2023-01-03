Как оформить дарственную и сколько это стоит: список необходимых документов

Недвижимость не только продают, но и дарят. Ты можешь подарить квартиру, дом, земельный участок и другое недвижимое имущество.

Для этого нужно использовать договор дарения. Как оформить дарственную и сколько это стоит в 2023 году — читай в материале.

Нотариус Ольга Писанец говорит, что договор дарения (ДД) — это передача права собственности от дарителя к одаряемому человеку на безвозмездной основе.

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То есть бесплатно. Форма договора дарения должна быть письменной, с обязательным нотариальным заверением.

Как оформить договор на дарственную

По словам эксперта, при оформлении договора дарения необходимо присутствие у нотариуса обеих сторон сделки — дарителя и одаряемого.

После оформления договора дарения нотариус сразу же регистрирует право собственности на одаряемого.

Таким образом, даритель лишается права собственности, а одаренный сразу его приобретает. Дарственную оформляют у любого нотариуса того города, где прописан даритель либо одаренный, либо по месту нахождению квартиры, дома, участка.

Как оформить дарственную и сколько это стоит

При дарении родственнику первой и второй степени родства налог уплачивать не нужно.

Первая степень родства — это дети, родители, супруги.

Вторая степень — это братья, сестры, внуки, дедушка и бабушка.

В этом случае оплачиваются только услуги нотариуса — 6000–8000 грн.

Документы для оформления дарственной

Документы, необходимые для договора дарения между родственниками первой и второй степени родства (родители — дети, братья — сестры, бабушки, дедушки — внуки):

паспорт и налоговый код сторон;

свидетельство о рождении (для подтверждения степени родства);

правоустанавливающий документ на предмет подарка (например, договор купли-продажи квартиры, свидетельство о приватизации и т.д.);

техпаспорт на квартиру;

оценка стоимости имущества (выдается БТИ);

если предметом подарка является земельный участок, необходимо взять в органах земельного кадастра Выписку из ДЗК.

Как оформить дарственную в Украине

Кроме этого, в 2023 году дарящий человек должен принести следующие документы:

данные о людях, зарегистрированных на этой жилплощади;

акт оценки объекта недвижимости.

После этого нотариусу нужно уплатить госпошлину (1% от оценочной стоимости имущества). После этого ты получишь договор дарения на руки.

Что лучше — дарственная или завещание?

По словам Ольги, это два абсолютно разных документа, целью которых является передача права собственности на тот или иной объект.

Основные отличия:

Дарственная (договор дарения) требует присутствия у нотариуса обеих сторон: дарителя и одаряемого. Один из них может выдать доверенность на третье лицо, если не может прийти к нотариусу самостоятельно. При составлении завещания требуется присутствие только завещателя. Тот, на кого составлено завещание, даже не может знать о его наличии вплоть до открытия наследственного дела. При составлении дарственной даритель сразу же после подписания теряет право на имущество. Право собственности сразу переходит к одаряемому. При составлении завещания завещатель сохраняет право принадлежности на имущество во время жизни. Право собственности к наследнику перейдет после открытия наследственного дела и истечения шестимесячного срока со дня смерти завещателя. Нельзя передумать и расторгнуть договор дарения. Дарственная может быть разорвана исключительно в суде при наличии существенных обстоятельств, таких как применение насилия одаряемого к дарителю, если одаренное лицо совершило преступление против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей. Завещание всегда можно быстро и легко переписать, изменить. Достаточно просто еще раз прийти к нотариусу и написать новое. Также есть отличия в цене. Дарственная стоит дороже, а завещание — в разы дешевле. Завещание не всегда гарантирует передачу права собственности на имущество в полном объеме. В соответствии со ст. 1241 ГК Украины малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала каждому из них в случае наследования по закону. Завещание наследники могут обжаловать в суде, а дарственную обжаловать гораздо сложнее.

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