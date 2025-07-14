Як оформити дарчу і скільки це коштує: список необхідних документів

Нерухомість не лише продають, а й дарують. Ти можеш подарувати квартиру, будинок, земельну ділянку та інше нерухоме майно.

Для цього потрібно використовувати договір дарування. Як оформити дарчу і скільки це коштує у 2025 році — читай у матеріалі.

Нотаріус Ольга Писанець говорить, що договір дарування (ДД) — це передача права власності від дарувальника до людини, що обдаровується, на безоплатній основі.

Тобто безплатно. Форма договору дарування має бути письмова, з обов’язковим нотаріальним посвідченням.

Як оформити договір на дарчу

За словами експерта, для оформлення договору дарування потрібна присутність у нотаріуса обох сторін угоди — дарувальника та обдаровуваного.

Після оформлення договору дарування нотаріус одразу ж реєструє право власності на обдаровуваного.

Відповідно, дарувальник позбавляється права власності, а обдарований одразу його набуває. Дарчу оформляють у будь-якого нотаріуса того міста, де прописаний дарувальник або обдарований, або за місцеперебування квартири, будинку, ділянки.

Як оформити дарчу і скільки це коштує

При даруванні родичу першого та другого ступеня спорідненості податок сплачувати не потрібно.

Перший ступінь спорідненості — це діти, батьки, подружжя.

Другий ступінь — це брати, сестри, онуки, дідусь та бабуся.

У такому разі оплачуються лише послуги нотаріуса — 6000–8000 грн.

Основні витрати:

оформлення дарчої — від 3 500 грн;

внесення договору до реєстру — близько 1 800 грн;

оцінка майна — від 2 500 грн;

державне мито — 1% від оцінювальної вартості майна.

Якщо ти хочеш оформити дарчу на далекого родича, або ж сторонню людину, то також варто не забути додати до загальної вартості 5% податку та 5% військового збору. Якщо в людини, на яку ти оформлюєш дарчу, немає українського громадянства, для неї ставка податку становитиме 18%, плюс 5% військового збору.

Документи для оформлення дарчої

Документи, необхідні для договору дарування між родичами першого та другого ступеня споріднення (батьки — діти, брати — сестри, бабусі, дідусі — онуки):

паспорт та податковий код сторін;

свідоцтво про народження (для підтвердження ступеня споріднення);

правовстановлюючий документ на предмет дарунка (наприклад, договір купівлі-продажу квартири, свідоцтво про приватизацію тощо);

техпаспорт на квартиру;

оцінка вартості майна (видається БТІ);

якщо предметом дарунка є земельна ділянка, необхідно взяти в органах земельного кадастру Витяг із ДЗК.

Як оформити дарчу в Україні

Крім цього, у 2025 році людина, що дарує, має принести такі документи:

дані про людей, які зареєстровані на цій житловій площі;

акт оцінки об’єкта нерухомості.

Після цього нотаріусу потрібно сплатити держмито (1% від оціночної вартості майна). Вже після цього ти отримаєш договір дарування на руки.

Що краще — дарування чи заповіт?

За словами Ольги, це два абсолютно різні документи, метою яких є передача права власності на той чи інший об’єкт.

Основні відмінності:

Дарча (договір дарування) вимагає присутності у нотаріуса обох сторін: дарувальника та обдаровуваного. Один з них може видати довіреність на третю особу, якщо не може прийти до нотаріуса самостійно. При складанні заповіту потрібна присутність лише заповідача. Той, на кого складено заповіт, навіть може не знати про його наявність аж до відкриття спадкової справи. При складанні дарчої дарувальник відразу ж після підписання втрачає право на майно. Право власності одразу переходить до обдаровуваного. При складанні заповіту заповідач зберігає право власності на майно під час життя. Право власності до спадкоємця перейде після відкриття спадкової справи та закінчення шестимісячного строку від дня смерті заповідача. Не можна передумати й розірвати договір дарування. Дарча може бути розірвана виключно в суді за наявності істотних обставин, таких як застосування насильства обдаровуваного до дарувальника, якщо обдарований скоїв злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків. Заповіт завжди можна швидко і легко переписати, змінити. Досить просто ще раз прийти до нотаріуса та скласти новий. Також є відмінності у ціні. Дарування коштує дорожче, а заповіт — значно дешевший. Заповіт не завжди гарантує передачу права власності на майно у повному обсязі. Відповідно до ст. 1241 ЦК України малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину долі, яка б належала кожному з них у разі спадкування за законом. Заповіт спадкоємці можуть оскаржити в суді, а дарчу оскаржити значно складніше.

