Як оформити дарчу і скільки це коштує: список необхідних документів

Нерухомість не лише продають, а й дарують. Ти можеш подарувати квартиру, будинок, земельну ділянку та інше нерухоме майно.
Для цього потрібно використовувати договір дарування. Як оформити дарчу і скільки це коштує у 2025 році — читай у матеріалі.
Нотаріус Ольга Писанець говорить, що договір дарування (ДД) — це передача права власності від дарувальника до людини, що обдаровується, на безоплатній основі.
Тобто безплатно. Форма договору дарування має бути письмова, з обов’язковим нотаріальним посвідченням.
Як оформити договір на дарчу
За словами експерта, для оформлення договору дарування потрібна присутність у нотаріуса обох сторін угоди — дарувальника та обдаровуваного.
Після оформлення договору дарування нотаріус одразу ж реєструє право власності на обдаровуваного.
Відповідно, дарувальник позбавляється права власності, а обдарований одразу його набуває. Дарчу оформляють у будь-якого нотаріуса того міста, де прописаний дарувальник або обдарований, або за місцеперебування квартири, будинку, ділянки.
Як оформити дарчу і скільки це коштує
При даруванні родичу першого та другого ступеня спорідненості податок сплачувати не потрібно.
- Перший ступінь спорідненості — це діти, батьки, подружжя.
- Другий ступінь — це брати, сестри, онуки, дідусь та бабуся.
У такому разі оплачуються лише послуги нотаріуса — 6000–8000 грн.
Основні витрати:
- оформлення дарчої — від 3 500 грн;
- внесення договору до реєстру — близько 1 800 грн;
- оцінка майна — від 2 500 грн;
- державне мито — 1% від оцінювальної вартості майна.
Якщо ти хочеш оформити дарчу на далекого родича, або ж сторонню людину, то також варто не забути додати до загальної вартості 5% податку та 5% військового збору. Якщо в людини, на яку ти оформлюєш дарчу, немає українського громадянства, для неї ставка податку становитиме 18%, плюс 5% військового збору.
Документи для оформлення дарчої
Документи, необхідні для договору дарування між родичами першого та другого ступеня споріднення (батьки — діти, брати — сестри, бабусі, дідусі — онуки):
- паспорт та податковий код сторін;
- свідоцтво про народження (для підтвердження ступеня споріднення);
- правовстановлюючий документ на предмет дарунка (наприклад, договір купівлі-продажу квартири, свідоцтво про приватизацію тощо);
- техпаспорт на квартиру;
- оцінка вартості майна (видається БТІ);
- якщо предметом дарунка є земельна ділянка, необхідно взяти в органах земельного кадастру Витяг із ДЗК.
Як оформити дарчу в Україні
Крім цього, у 2025 році людина, що дарує, має принести такі документи:
- дані про людей, які зареєстровані на цій житловій площі;
- акт оцінки об’єкта нерухомості.
Після цього нотаріусу потрібно сплатити держмито (1% від оціночної вартості майна). Вже після цього ти отримаєш договір дарування на руки.
Що краще — дарування чи заповіт?
За словами Ольги, це два абсолютно різні документи, метою яких є передача права власності на той чи інший об’єкт.
Основні відмінності:
- Дарча (договір дарування) вимагає присутності у нотаріуса обох сторін: дарувальника та обдаровуваного. Один з них може видати довіреність на третю особу, якщо не може прийти до нотаріуса самостійно.
- При складанні заповіту потрібна присутність лише заповідача. Той, на кого складено заповіт, навіть може не знати про його наявність аж до відкриття спадкової справи.
- При складанні дарчої дарувальник відразу ж після підписання втрачає право на майно. Право власності одразу переходить до обдаровуваного.
- При складанні заповіту заповідач зберігає право власності на майно під час життя. Право власності до спадкоємця перейде після відкриття спадкової справи та закінчення шестимісячного строку від дня смерті заповідача.
- Не можна передумати й розірвати договір дарування. Дарча може бути розірвана виключно в суді за наявності істотних обставин, таких як застосування насильства обдаровуваного до дарувальника, якщо обдарований скоїв злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків.
- Заповіт завжди можна швидко і легко переписати, змінити. Досить просто ще раз прийти до нотаріуса та скласти новий.
- Також є відмінності у ціні. Дарування коштує дорожче, а заповіт — значно дешевший.
- Заповіт не завжди гарантує передачу права власності на майно у повному обсязі. Відповідно до ст. 1241 ЦК України малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину долі, яка б належала кожному з них у разі спадкування за законом.
- Заповіт спадкоємці можуть оскаржити в суді, а дарчу оскаржити значно складніше.
