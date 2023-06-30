Закон №9342 подписан: что изменится для военных — отпуска, выплаты и другие аспекты

Сегодня, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9342 о доплатах и увеличении отпусков для военнослужащих, ранее принятого Верховной Радой Украины. Читай подробнее, что предусматривает закон №9342 в нашем материале.
Согласно закону №9342, изменения будут следующие:
Законодательно закреплена выплата военным ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения на время действия военного положения. Сумма вознаграждения:
Также в законе речь идет об отпусках военнослужащих во время военного положения. Всем военнослужащим ежегодный отпуск увеличили с 10 до 30 дней. Также есть отпуск 10 дней по семейным обстоятельствам.
Курсанты во время военного положения будут иметь каникулярный зимний отпуск (10 дней) и летний (20 дней). Ранее во время действия военного положения отпусков для курсантов не было предусмотрено. В мирное время у них будет зимний отпуск 15 дней, летний — 30 дней.
Для военных срочной службы теперь есть отпуск в 30 дней. В мирное время он составлял 10 дней, во время военного положения не предоставлялся.
В законе также определено недопущение к участию в боевых действиях мобилизованных военных, не прошедших курс базовой общевойсковой подготовки или не имеющих боевого опыта. Минимальный срок прохождения военной подготовки — 1 месяц.
Также закон предусматривает усовершенствование порядка направления военнослужащих на лечение, увольнение после тяжелого ранения, оформлением соответствующих документов (что является реформой ВЛК).
Вот еще несколько важных пунктов закона №9342:
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Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада