Закон №9342 подписан: что изменится для военных — отпуска, выплаты и другие аспекты

Сегодня, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9342 о доплатах и увеличении отпусков для военнослужащих, ранее принятого Верховной Радой Украины. Читай подробнее, что предусматривает закон №9342 в нашем материале.

Закон 9342 подписан президентом: текст закона и какие изменения ждут военных

Согласно закону №9342, изменения будут следующие:

Законодательно закреплена выплата военным ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения на время действия военного положения. Сумма вознаграждения:

Сейчас также смотрят

30-100 тыс. грн для военных на боевых заданиях;

для военных на боевых заданиях; 20 100 грн — раненым военным, зачисленным в распоряжение соответствующего командира;

— раненым военным, зачисленным в распоряжение соответствующего командира; 6 тыс. грн — военным срочной службы;

— военным срочной службы; 2 350 грн — курсантам;

— курсантам; 15-30 тыс. грн — инструкторам в воинских частях.

Также в законе речь идет об отпусках военнослужащих во время военного положения. Всем военнослужащим ежегодный отпуск увеличили с 10 до 30 дней. Также есть отпуск 10 дней по семейным обстоятельствам.

Курсанты во время военного положения будут иметь каникулярный зимний отпуск (10 дней) и летний (20 дней). Ранее во время действия военного положения отпусков для курсантов не было предусмотрено. В мирное время у них будет зимний отпуск 15 дней, летний — 30 дней.

Для военных срочной службы теперь есть отпуск в 30 дней. В мирное время он составлял 10 дней, во время военного положения не предоставлялся.

В законе также определено недопущение к участию в боевых действиях мобилизованных военных, не прошедших курс базовой общевойсковой подготовки или не имеющих боевого опыта. Минимальный срок прохождения военной подготовки — 1 месяц.

Также закон предусматривает усовершенствование порядка направления военнослужащих на лечение, увольнение после тяжелого ранения, оформлением соответствующих документов (что является реформой ВЛК).

Вот еще несколько важных пунктов закона №9342:

Введение порядка подтверждения участия в выполнении боевых задач бойцов ТрО или других лиц, которые погибли из-за боевых действий.

Возможность военнослужащим срочной службы перейти в статус мобилизованных (по собственному желанию).

Нормирование вопроса ведомственной регистрации спецтранспорта Управления государственной охраны и Национальной полиции Украины.

Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров — два месяца будут выплачиваться средства по последней занимаемой должности. С начала третьего месяца и до окончания распоряжения — дополнительная выплата составит 20 100 грн .

два месяца будут выплачиваться средства по последней занимаемой должности. С начала третьего месяца и до окончания распоряжения дополнительная выплата составит . Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн .

. Тяжело раненым во время лечения, пленным и пропавшим без вести будут выплачивать ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн .

. Непрерывный отпуск на лечение составляет не более 4 месяцев .

. Сокращен список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. От мобилизации освобождаются лица, имеющие жену (мужа), родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц,

обязанных в соответствии с законом их содержать.

Ранее мы рассказывали, как получить разрешение на оружие в Украине в 2023.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада