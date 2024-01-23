Шлях до цивільного життя: юрист пояснив, кого можуть демобілізувати чи звільнити з армії під час війни

Втома — від пережитого болю, неочікуваних втрат, побачених на яву нічних жахіть. Насправді це лише дріб’язок з переліку причин, чому військовослужбовці можуть мати бажання звільнитись з армії чи демобілізуватись.

Ще на початку повномасштабної війни українська армія збільшилась щонайменше до мільйона осіб. У ті лютневі дні люди прагнули захистити як своїх рідних, так і свободу всієї країни.

Та за два роки військові, які знаходяться на передовій вже майже два роки, втомились, зазнали чимало життєвих змін, хтось із них втратив не лише побратимів, але й рідних.

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Тож з кожним днем війни питання звільнення з армії та демобілізації набуває все більшої актуальності. Тому Вікна поспілкувались з юристом приватного адвокатського об’єднання Сергієм Ланкіним про непростий процес демобілізації та шукали разом відповіді на питання:

кого можуть демобілізувати з армії;

які документи та докази потрібні для подання заяви на демобілізацію/звільнення з війська;

які права та пільги надаються демобілізованим особам;

як можна оскаржити рішення про відмову в демобілізації.

У чому полягає різниця між звільненням з війська та демобілізацією

Насамперед важливо розібратись, у чому полягає різниця між поняттями демобілізація та звільнення з армії. Сергій Ланкін пояснює, що наразі законодавство України оперує двома поняттями:

Звільнення з військової служби — це звільнення військовослужбовця у разі наявності підстав, передбачених статтею 26 Законом України Про військовий обов’язок та військову службу.

У зв’язку із тим, що наразі в Україні продовжується тривати воєнний стан — виключні підстави для звільнення з військової служби перераховані у частині четвертій цієї статті.

Своєю чергою, під демобілізацією розуміється підписання президентом України відповідного указу, який визначає, коли закінчується строк військової служби громадян України, які були призвані у зв’язку із мобілізацією.

Отже, юрист дає висновок, що такі поняття не є повністю тотожними, хоча і вживаються громадянами як синоніми.

Кого можуть демобілізувати з армії

Сергій Ланкін зазначає, що вичерпний перелік підстав для тих, кого можуть демобілізувати з армії чи звільнити з військової служби, наведений у статті 26 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу, зокрема під час воєнного стану.

Наприклад, підставою для звільнення зі служби може бути:

Досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу і 65 років для вищого офіцерського складу).

Стан здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

У зв’язку із сімейними обставинами, зокрема:

вихованням дитини з інвалідністю;

вихованням трьох і більше дітей віком до 18 років;

необхідністю постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або своїми батьками (батьками дружини, чоловіка);

у разі наявності дружини, чоловіка або одного з батьків (батьків дружини, чоловіка) з інвалідністю.

Вичерпний перелік підстав наведений у відповідній статті закону, але як показує практика, саме за вказаними підставами найчастіше звертаються захисники, коли мають бажання звільнитися з військової служби.

Юрист додає, що нещодавно прийняттям законопроекту №8009 також було дозволено звільнятися з військової служби захисникам та захисницям, у яких загинув або пропав безвісти під час повномасштабного вторгнення один із родичів: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

До оголошення Указу президента України про демобілізацію, інших підстав для дострокового звільнення з військової служби до закінчення воєнного стану законодавство України наразі не передбачає.

Водночас, зазначає Сергій Ланкін, наразі залишається невирішеним питання звільнення з військової служби захисників України, які перебували у полоні, хоча таке право закріплене навіть у Женевських конвенціях.

Відповідний законопроект №8061 продовжує перебувати на розгляді у Верховній Раді України.

Чи існують винятки для демобілізації в разі екстренних ситуацій чи необхідності

Оскільки законодавством передбачено вичерпний перелік підстав для звільнення з військової служби, усі ситуації прив’язуються до визначених законом підстав, які стосуються сімейних обставин, стану здоров’я, віку військовослужбовця та інших обставин, які перераховані у відповідній статті закону.

Можливості звільнитись без наявності цих підстав на сьогодні законодавством не передбачено, — наголошує Сергій Ланкін.

Які процедури потрібно виконати для демобілізації

За словами юриста, відповідно до пункту 233 Положення про проходження служби у Збройних Силах України, військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, мають подати рапорти та документи, які підтверджують підстави для звільнення.

Звільнення військовослужбовця проводиться за наказом командира військової частини.

Які документи та докази потрібні для подання заяви на демобілізацію/звільнення з війська

Сергій Ланкін пояснює, що для звільнення зі служби військовослужбовець має подати рапорт про бажання звільнитись.

Рапорт повинен містити наступну інформацію:

підставу звільнення з військової служби;

думку військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

ТЦК та СП до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Також до рапорту потрібно додати документи, що підтверджують підстави для звільнення з військової служби.

Такий перелік документів залежить від підстави звільнення, і може містити зокрема:

У випадку звільнення у зв’язку із сімейними обставинами — документи, що підтверджують спорідненість (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо) та документи про стан здоров’я родича військовослужбовця (довідка МСЕК та пенсійне посвідчення у зв’язку з інвалідністю, довідка дитини з інвалідністю). У разі звільнення за станом здоров’я — копія висновку ВЛК про непридатність до військової служби. У разі звільнення у зв’язку із загибеллю або зникнення безвісти родича-військовослужбовця під час повномасштабного вторгнення — копія сповіщення з ТЦК, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від правоохоронних органів та документів, що можуть підтвердити спорідненість військовослужбовця та родича.

Оскільки на сьогодні немає визначеного законодавством переліку документів, який надає можливість звільнитись з військової служби, то Сергій Ланкін рекомендує перед початком збору документів звернутись за консультацією до юриста, щоб полегшити процес збирання усіх потрібних документів для підтвердження підстав для звільнення.

Юрист додає: важливо розуміти, що часто командири військових частин розуміють закон і перелік необхідних документів по-своєму, від чого може бути необхідним повторно подати рапорт, коли збереш додаткові документи. Або можна звернутись до адміністративного суду для звільнення з військової служби у судовому порядку.

Як можна оскаржити рішення про відмову в демобілізації

За словами юриста, найчастіше вже на етапі подачі рапорту військовослужбовець стикається з проблемами. Адже такий рапорт може бути проігнорований або у звільненні може бути відмовлено, навіть якщо військовослужбовець надасть усі необхідні документи, які підтверджують законні підстави для цієї процедури.

Нерідко такі ситуації обумовлені конфліктом з командуванням військової частини.

Сергій Ланкін додає, що практика двох років повномасштабної війни показала: ефективним методом оскарження неправомірної відмови у звільненні з військової служби є подача позовної заяви до адміністративного суду з вимогою зобов’язати військову частину розглянути рапорт по суті та звільнити військовослужбовця.

Цікаво, що в деяких випадках військові частини погоджуються звільнити військовослужбовця до винесення рішення суду, лише за фактом подачі позову до суду.

Таким чином, коли питання звільнення зі служби виходить за межі військової частини — найчастіше рішення ухвалюється на користь військовослужбовця.

Які права та пільги надаються особам, які пройшли демобілізацію

Як пояснює юрист, під час звільнення з військової служби захисник має пройти повний розрахунок грошового забезпечення, а також неотриманої грошової компенсації, яка може містити:

грошове забезпечення;

грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;

одноразова грошова допомога мобілізованим;

грошова компенсація за невикористану щорічну та додаткові відпустки;

грошова допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

До проведення усіх необхідних розрахунків військовослужбовець без його згоди не може бути виключений з особового складу військової частини.

Також після звільнення з військової служби військовослужбовець може отримати статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Може претендувати військовий і на одноразову грошову допомогу у зв’язку із встановленням інвалідності або втрати працездатності.

Серед переліку пільг для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни:

Знижки за користування комунальними послугами. Безоплатний проїзд. Щорічне медичне обстеження та диспансеризація. Безоплатне отримання ліків. Щорічна разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України до Дня Незалежності України. Безоплатна вища освіта для ветерана та його дітей (тільки для УБД — учасників бойових дій).

Повний перелік пільг наведено у статтях 12 та 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

На жаль, бойовий досвід залишає по собі жахливий присмак та невиліковні травми. Саме тому українські військовослужбовці мають право оформити пільги. Читай докладно пропільги для учасників бойових дій.

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