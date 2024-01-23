Війна в Україні
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Шлях до цивільного життя: юрист пояснив, кого можуть демобілізувати чи звільнити з армії під час війни

Даніела Долотова, журналістка сайту 23 Січня 2024, 19:00
кого можуть демобілізувати з армії
Фото: Depositphotos, Unsplash

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