Як не попастися на гачок шахраїв: поради військовим щодо вибору юриста

На тлі повномасштабної війни, коли сотні тисяч українців стали на захист своєї країни, попит на юридичні послуги для військових різко зріс.

Це і виплати, і оформлення документів, і питання, пов’язані з ВЛК. Однак, на жаль, у цей непростий час активізувалися й шахраї, які, користуючись юридичною неграмотністю та стресом, обманюють військових та їхні родини.

Як розпізнати недобросовісного юриста? Принцип зібрали червоні прапорці, які мають тебе насторожити.

Непрозора оплата

Перше, що має викликати підозру, — це фінансові питання. Професійний юрист завжди зможе дати чітку інформацію про вартість своїх послуг.

Незрозумілі розцінки.

Якщо юрист не може назвати навіть приблизну вартість, аргументуючи це фразою “все залежить від ситуації”, будь обережним.

Завищені ціни за прості процедури, як-от підготовка рапорту, також є поганим сигналом.

Вимога повної передоплати.

Шахраї часто вимагають оплатити всю суму відразу, без розбиття на етапи. Це може призвести до того, що після отримання грошей вони зникнуть.

Відсоток від виплат.

Обіцянки “взяти відсоток” від твоїх виплат суперечать професійній адвокатській етиці.

Неофіційні платежі.

Особливо небезпечно, коли тебе просять перекинути гроші на особисту картку помічника чи колеги, а не на офіційний рахунок.

Це робить таку транзакцію практично неможливою для відстеження.

Відсутність документів і гарантій

Будь-яка юридична співпраця має бути офіційно оформлена. Відмова підписати договір — це прямий шлях до обману.

Без договору.

Тривала співпраця завжди повинна бути зафіксована у письмовому договорі, де прописані умови, обов’язки сторін, вартість і терміни виконання.

Гарантія результату.

Юрист не може гарантувати 100% успіху у твоїй справі. Це незаконно та суперечить етиці. Професіонал може лише оцінити твої шанси на успіх, але не може давати беззаперечних гарантій.

Немає чіткого плану та комунікації

Коли ти звертаєшся до юриста, ти очікуєш побачити професійний підхід і мати зв’язок з фахівцем.

Відсутність плану.

Юрист зобов’язаний пояснити тобі, у чому полягає твоя проблема, чи можливо її вирішити, і яким чином. Будь-які обіцянки “вирішити все через зв’язки” чи “домовитися з потрібними людьми” є ознакою шахрайства.

Несвоєчасна комунікація.

Після оплати юрист має інформувати тебе про хід справи: які документи він підготував, куди їх направив, і яку відповідь отримав.

Обіцянки “вирішити все під ключ без твоєї участі” можуть призвести до того, що зв’язок зникне, як тільки гроші будуть отримані.

Нав’язлива реклама та негативні відгуки

Будь обережним із тими, хто занадто нав’язливо пропонує свої послуги.

Масова реклама та дзвінки.

Шахраї часто використовують агресивну рекламу в соцмережах і на бігбордах, а також масові телефонні дзвінки, щоб виловлювати клієнтів.

Погані відгуки.

Перед співпрацею завжди перевіряй відгуки про юриста. Коментарі на кшталт “взяли гроші й зникли”, “не відповідають на дзвінки” чи “обіцяли все зробити, але пів року нічого не відбувається” — це привід відмовитися від послуг такого фахівця.

Обираючи юриста, пам’ятай: головне — це довіра.

Якщо ти помітив хоча б одну з цих ознак, краще пошукати іншого фахівця, щоб не втратити гроші та час.

