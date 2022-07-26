Хочешь всегда возвращаться радостным с рыбалки? Тогда для тебя календарь рыбалки на август 2022

Представь: утро, кое-где слышно пение птичек и звуки кузнечика. Ты сидишь с горячим термосом на берегу реки, вдыхаешь чистый воздух и ждешь, пока твоя удочка подаст сигнал, что рыба клюнула. Ты достаешь рыбу и с радостью кладешь ее в свое ведро. К концу дня идешь счастливый домой со своей добычей.

Чтобы у рыбалки каждый раз был счастливый конец, нужно знать секреты рыбаков и даты удачного клева. Для этого мы расскажем тебе о лунном календаре рыбалки на август 2022 года.

Календарь рыбака на август 2022

Лучший клев: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 августа.

Хороший клев: 2, 9, 10, 11, 22, 23 августа.

Средний клев: 12, 17, 24, 25, 26 августа.

Не будет клевать: 1, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 августа.

На что следует обратить внимание для удачной рыбалки

Удачная рыбалка зависит от фазы Луны. Так что лучший улов будет в период новолуния или растущей Луны. Полная и убывающая Луна — это неблагоприятные для рыбалки дни.

Какую рыбу лучше ловить в августе

В последний месяц лета отлично ловится ерш и пескарь. Для ловли пескаря следует брать легкую снасть с маленьким чувствительным поплавком и небольшим грузилом. Крючок подойдет № 3-4, а леска должна быть 0,1-0,15 мм.

Следует отметить, что сейчас период летних дождей и до конца августа ночи будут холоднее, поэтому рыба становится менее активной.

Фаза Луны влияют на жизнь на Земле больше, чем ты думаешь. Состояние нашего самочувствия также зависит от природных явлений. Чтобы быть готовым к любым негативным изменениям, надо знать заранее неблагоприятные даты. Ранее мы рассказывали о графике магнитных бурь на август 2022 года.

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