Календар риболова на липень 2022. Тримай найвдаліші дні для кльову

Навіщо потрібен місячний календар риболовлі? Цей вид відпочинку може комусь здаватись грою в рулетку, адже ніколи не можна бути впевненим у кінцевому результаті ловлі.

Та досвідчені рибаки можуть вирахувати найкращі дні для кльову, спираючись на погодні умови, сезон, особливості водойми тощо.

Крім цього, фази місяця впливають на приливи та відливи води, а також рух риби як у морях, так і в річках та озерах. Тож календар рибака на липень 2022 року підкаже тобі, коли йти на рибалку в цьому місяці.

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Календар рибака на липень 2022

Найкращий кльов: 4-9, 19-22 липня

4-9, 19-22 липня Хороший кльов: 3, 10, 11-12, 23-25 липня

3, 10, 11-12, 23-25 липня Середній кльов: 13, 18, 26-27 липня

13, 18, 26-27 липня Не клюватиме: 1-2, 14-17, 28-31 липня

Коли найкращий кльов риби

Місячний цикл впливає на вдалість риболовлі в той чи інший день. Адже від цього залежать приливи та відливи води на Землі.

Рибаки та вчені-іхтіологи вже давно помітили, що під час місяця-молодика риба клює краще, ніж в інші дні.

А ось спадний місяць знижує активність морських та річкових жителів. Відповідно риба більше часу проводить на дні водойми та менше виходить на полювання.

Крім того, гарний кльов залежить від фази доби. Усім відомо, що найкращий час для риболовлі — світанок, захід сонця та ніч.

Бо хижаки підпливають ближче до поверхні води, щоб знайти собі поживу, а зовнішні фактори (наприклад, люди, які купаються у річці) не лякають улов.

Глобальна екологічна криза призводить до вимирання тисяч унікальних видів рослин, тварин та риб. А з повномасштабним вторгненням Росії в Україну під загрозою опинилось усе життя в Чорному та Азовському морях.

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