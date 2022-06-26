Календарь рыболова на июль 2022. Держи самые удачные дни для клева

Зачем нужен лунный календарь рыбалки? Этот вид отдыха может кому-то казаться игрой в рулетку, ведь никогда нельзя быть уверенным в конечном итоге ловли.

Но опытные рыбаки могут рассчитать лучшие дни для клева, опираясь на погодные условия, сезон, особенности водоема и т.д.

Кроме того, фазы Луны влияют на приливы и отливы воды, а также движение рыбы как в морях, так и в реках и озерах. Так что календарь рыбака на июль 2022 года подскажет тебе, когда идти на рыбалку в этом месяце.

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Календарь рыбака на июль 2022

Лучший клев: 4-9, 19-22 июля

Хороший клев: 3, 10, 11-12, 23-25 ​​июля

Средний клев: 13, 18, 26-27 июля

Не будет клевать: 1-2, 14-17, 28-31 июля

Когда лучший клев рыбы

Лунный цикл влияет на удачливость рыбалки в тот или иной день. От этого ведь зависят приливы и отливы воды на Земле.

Рыбаки и ученые-ихтиологи уже давно заметили, что во время молодой луны рыба клюет лучше, чем в другие дни.

А вот спадающая луна снижает активность морских и речных жителей. Соответственно рыба больше времени проводит на дне водоема и меньше охотится.

Кроме того, хороший клев зависит от фазы суток. Всем известно, что лучшее время для рыбалки — рассвет, закат и ночь.

Потому что хищники подплывают ближе к поверхности воды, чтобы найти себе пищу, а внешние факторы (например, купающиеся в реке люди) не пугают улов.

Глобальный экологический кризис приводит к вымиранию тысяч уникальных видов растений, животных и рыб. А с полномасштабным вторжением России в Украину под угрозой оказалась вся жизнь в Черном и Азовском морях.

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