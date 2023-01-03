Запуск українських супутників у космос: що відомо та де дивитися пряму трансляцію

Україна виходить на нові орбіти у прямому значенні цього слова! Сьогодні, 3 січня, з американського мису Канаверал виведуть на орбіту два супутники українського виробництва. Про це повідомили у Міносвіти України.

Запуск відбудеться за допомогою ракети-носія Falcon-9. На орбіту Землі буде виведено черговий український наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України.

Старт ракети-носія має відбутися о 16:00 за київським часом.

Що відомо про наносупутник PolyITAN-HP-30

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Кошти на розробку та виготовлення надавало Міносвіти в межах реалізації проектів, які перемогли в наукових дослідженнях.

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Відомо також, що реалізація та доставлення супутника до місця запуску відбулося завдяки допомозі компанії Боїнг Україна, підтримці Технічного університету Делфт у Нідерландах, спінофф-компанія якого взяла на себе фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарату в космос, а також завдяки Державному космічному агентству України, яке займалося логістикою.

Наносупутник випускають на орбіту для експерименту та дослідження ефективності теплових труб — основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Крім наносупутника, ракета нестиме ще 114 апаратів. Серед них також буде супутник EOS SAT-1, який розробила компанія EOS Data Analytics, яку заснував українець Максим Поляков.

Запуск ракети-носія транслюватимуть на американському каналі EOSDA. Переглянути пряму трансляцію можна також за посиланням.

Дослідження космосу завжди цікавили людство, адже про цю нескінченну невідомість ми й досі знаємо дуже мало. Про останні космічні відкриття та дослідження космосу ти можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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