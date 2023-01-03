Світ

Запуск українських супутників у космос: що відомо та де дивитися пряму трансляцію

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Січня 2023, 15:10
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