Яким було останнє місячне затемнення в цьому році: фото та відео

8 листопада відбулося останнє місячне затемнення у 2022 році. Таке унікальне явище стається раз на кілька років. Дивись фото й відео очевидців та дізнайся, чи вплинуло місячне затемнення на нас, у матеріалі.
Побачити хоча б відео повного затемнення Місяця точно варто. Адже наступне подібне ми зможемо спостерігати лише через кілька років. Схоже затемнення вже було 28 жовтня 2004 року.
Місячне затемнення в повній красі змогли мешканці Північної Америки, Австралії, Азії та на північному сході Європи. В Україні його видно не було.
Місячне затемнення в повній красі змогли мешканці Північної Америки, Австралії, Азії та на північному сході Європи. В Україні його видно не було.
Місяць повністю покрився тінню Землі та сформував навколо неї червоний обідок. Фото та відео неймовірного повного місячного затемнення показали NASA у своєму Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NASA (@nasa)
Допис, поширений NASA (@nasa)
Комбінована фотографія показує Місяць на різних стадіях затемнення від верхнього лівого до нижнього правого кута, — пояснюють експерти NASA.
Комбінована фотографія показує Місяць на різних стадіях затемнення від верхнього лівого до нижнього правого кута, — пояснюють експерти NASA.
— Місяць здається майже повним у верхньому лівому куті зображення, перш ніж поступово стає все більше закритим тінню Землі від верхнього лівого кута Місяця. Здалеку можна побачити горизонт Х’юстона, штат Техас.
Очевидці рідкісного явища також публікують фото та відео того, що могли побачити на власні очі. Відомий філіппінський актор та співак Халіль Рамос у своєму Instagram також опублікував фото та відео рідкісного місячного затемнення.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khalil Ramos (@khalilramos)
Допис, поширений Khalil Ramos (@khalilramos)
Як виглядало останнє місячне затемнення у 2022 році, можеш переглянути у відео.
Люди, які піддаються впливу планет, можуть втратити самоконтроль і чинити необдумано, а іноді навіть агресивно.
На думку астрологів у день затемнення необхідно прощатись із тим, що забирає енергію — старими речами, мотлохом. Найкраще в цей та кілька наступних днів налагоджувати стосунки з друзями та близькими.
Важливі справи та роботу з документами краще відкласти до 11 листопада, доки остаточно пройде вплив Місяця.
Раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі в листопаді 2022.
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