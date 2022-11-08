Яким було останнє місячне затемнення в цьому році: фото та відео

8 листопада відбулося останнє місячне затемнення у 2022 році. Таке унікальне явище стається раз на кілька років. Дивись фото й відео очевидців та дізнайся, чи вплинуло місячне затемнення на нас, у матеріалі.

Місячне затемнення 8 листопада 2022 року — як це було

Побачити хоча б відео повного затемнення Місяця точно варто. Адже наступне подібне ми зможемо спостерігати лише через кілька років. Схоже затемнення вже було 28 жовтня 2004 року.

Місячне затемнення в повній красі змогли мешканці Північної Америки, Австралії, Азії та на північному сході Європи. В Україні його видно не було.

Місяць повністю покрився тінню Землі та сформував навколо неї червоний обідок. Фото та відео неймовірного повного місячного затемнення показали NASA у своєму Instagram.

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Комбінована фотографія показує Місяць на різних стадіях затемнення від верхнього лівого до нижнього правого кута, — пояснюють експерти NASA.

— Місяць здається майже повним у верхньому лівому куті зображення, перш ніж поступово стає все більше закритим тінню Землі від верхнього лівого кута Місяця. Здалеку можна побачити горизонт Х’юстона, штат Техас.⁣

Очевидці рідкісного явища також публікують фото та відео того, що могли побачити на власні очі. Відомий філіппінський актор та співак Халіль Рамос у своєму Instagram також опублікував фото та відео рідкісного місячного затемнення.

Як виглядало останнє місячне затемнення у 2022 році, можеш переглянути у відео.

Затемнення Місяця — вплив на людину

Люди, які піддаються впливу планет, можуть втратити самоконтроль і чинити необдумано, а іноді навіть агресивно.

На думку астрологів у день затемнення необхідно прощатись із тим, що забирає енергію — старими речами, мотлохом. Найкраще в цей та кілька наступних днів налагоджувати стосунки з друзями та близькими.

Важливі справи та роботу з документами краще відкласти до 11 листопада, доки остаточно пройде вплив Місяця.

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