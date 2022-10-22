Підготуйся зараз, аби потім не страждати — календар магнітних бур у листопаді

Погане самопочуття може виникати не лише через проблеми зі здоров’ям, а й у дні, коли магнітне поле Землі розбурхується через зміни на Сонці. Такі дні нам більш відомі як магнітні бурі, і під час активної діяльності на Сонці багато метеозалежних людей відчувають втому або навпаки — збудженість та агресію.

Щоб твій місяць був продуктивним, а погіршення самопочуття не заскочило тебе неочікувано — тримай наш календар магнітних бур та пояснення, коли варто утриматися від фізичних навантажень, а коли можна повністю поринути у роботу.

Зараз також дивляться

Магнітні бурі у листопаді

Листопад буде насичений на магнітні бурі — половина днів місяця готує для тебе магнітні удари по самопочуттю.

Більшість з них будуть середньої інтенсивності, але варто очікувати й на сильні бурі.

6 — 8 листопада: варто очікувати на легкі магнітні бурі. Протягом цих трьох днів можна виконувати звичну роботу, але варто прислухатися до власного організму. Можливо, ці дні краще присвятити відпочинку, догляду за собою чи спілкуванню з рідними.

11 листопада: очікується магнітна буря середньої інтенсивності. У цей день, як і під час інших бур середньої сили, страждатимуть метеозалежні люди. Можливі сонливість, роздратування та загальне погіршення самопочуття. Також можуть нагадати про себе старі травми.

14 та 15 листопада: в ці дні будуть дуже сильні магнітні бурі, які здатні вивести з ладу не лише метеозалежних людей. У такий період краще поберегтися від фізичних навантажень, а також слід подбати про безпеку у місцях скупчення людей — аби не підхопити вірусного збудника й не захворіти. Дотримуйся водного балансу та намагайся дати своїй голові більше відпочинку.

Кошмарити людство активність на Сонці буде ще протягом 16, 17 та 18 листопада: щоправда, в ці дні очікуються бурі середньої інтенсивності. Не дивуйся, якщо відчуватимеш підвищену дратівливість чи чутливість, емоційність. Щоб балансувати самопочуття спробуй духовні практики: медитації чи навіть йогу.

25, 26, 27 та 28 листопада людство знову накриють магнітні бурі середньої інтенсивності. Можеш відчувати підвищену сонливість, тож намагайся уникати енергетичних напоїв чи кофеїну, щоб не проявилися серцево-судинні хвороби.

Наприкінці місяця нас чекає ще одна потужна магнітна буря 29 листопада: цього дня всі справи краще відкласти на потім, бо окрім сонливості додасться дратівливість та емоційність. Також можеш відчути на собі й фізичні прояви магнітних бур: запаморочення, біль у голові чи нудоту.

Читати на тему Холодна пора року не завадить стильній зачісці — календар стрижок на листопад 2022 Розповідаємо про сприятливі дати для стрижки у листопаді.

Як пережити магнітні бурі у листопаді 2022

Рекомендації для чутливих людей завжди залишаються однаковими: не варто переоцінювати свій організм та працювати “до кінця”. Краще прислухатись до власних відчуттів та зробити собі відпочинок.

Не забувай про водний баланс та легкі прийоми їжі: без жирної та шкідливої. Також краще поберегти свій організм від алкогольних та енергетичних напоїв, які змінюють звичні цикли організму. Краще надай перевагу воді чи трав’яним чаям.

Під час таких критичних для людини днів можуть проявлятися й хронічні хвороби, наприклад — біль у серці. Чи варто звертатися до лікаря через біль у грудях та коли це варто зробити — ми писали раніше.

Підписуйся на наш Telegram та читай новинки!