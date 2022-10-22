Подготовься сейчас, чтобы потом не страдать — календарь магнитных бурь в ноябре

Плохое самочувствие может возникать не только из-за проблем со здоровьем, но и в дни, когда магнитное поле Земли будоражится из-за изменений на Солнце. Такие дни нам более известны как магнитные бури, и во время активной деятельности на Солнце многие метеозависимые люди испытывают усталость или наоборот — возбуждение и агрессию.

Чтобы твой месяц был продуктивным, а ухудшение самочувствия не застало тебя неожиданно — держи наш календарь магнитных бурь и объяснение, когда стоит воздержаться от физических нагрузок, а когда можно полностью погрузиться в работу.

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Магнитные бури в ноябре

Ноябрь будет насыщен на магнитные бури — половина дней месяца готовит для тебя магнитные удары по самочувствию.

Большинство из них будут средней интенсивности, но стоит ожидать и сильные бури.

6 — 8 ноября: стоит ожидать легких магнитных бурь. В течение этих трех дней можно выполнять привычную работу, но следует прислушиваться к собственному организму. Возможно, эти дни лучше посвятить отдыху, уходу за собой или общению с родными.

11 ноября: ожидается магнитная буря средней интенсивности. В этот день, как и во время других бурь средней силы, будут страдать метеозависимые люди. Возможны сонливость, раздражение и общее ухудшение самочувствия. Также в этот день могут напомнить о себе старые травмы.

14 и 15 ноября: в эти дни будут очень сильные магнитные бури, способные вывести из строя не только метеозависимых людей. В такой период лучше уберечься от физических нагрузок, а также следует позаботиться о безопасности в метах скопления людей, чтобы не подхватить вирусного возбудителя и не заболеть. Соблюдай водный баланс и старайся дать своей голове больше отдыха.

Кошмарить человечество активность на Солнце будет еще в течение 16, 17 и 18 ноября: правда, в эти дни ожидаются бури средней интенсивности. Не удивляйся, если будешь чувствовать повышенную раздражительность или чувствительность, эмоциональность. Чтобы балансировать самочувствие, попробуй духовные практики: медитации или даже йогу.

25, 26, 27 и 28 ноября человечество снова накроют магнитные бури средней интенсивности. Можешь чувствовать повышенную сонливость и старайся избегать энергетических напитков или кофеина, чтобы не проявились сердечно-сосудистые болезни.

В конце месяца нас ждет еще одна мощная магнитная буря 29 ноября: в этот день все дела лучше отложить на потом, потому что кроме сонливости прибавится раздражительность и эмоциональность. Также можешь почувствовать на себе и физические проявления магнитных бурь: головокружение, головную боль или тошноту.

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Как пережить магнитные бури в ноябре 2022

Рекомендации для чувствительных людей всегда остаются одинаковыми: не стоит переоценивать свой организм и работать “до конца”. Лучше прислушаться к своим ощущениям и сделать себе отдых.

Не забывай о водном балансе и легких приемах пищи: без жирной и вредной. Также лучше уберечь свой организм от алкогольных и энергетических напитков, изменяющих привычные циклы организма. Лучше предпочитай воду или травяные чаи.

Во время таких критических для человека дней могут проявляться и хронические болезни, например боль в области сердца. Стоит ли обращаться к врачу из-за боли в груди и когда это следует сделать — мы писали раньше.

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