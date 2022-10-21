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Холодна пора року не завадить стильній зачісці — календар стрижок на листопад 2022

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Жовтня 2022, 11:30
Місячний календар стрижок на листопад 2022
Фото: Pexels

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