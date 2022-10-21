Холодна пора року не завадить стильній зачісці — календар стрижок на листопад 2022

Наше волосся потребує ретельного догляду, адже через стрес воно може стати ламким та почати випадати. Восени його може також пошкоджувати вітер та холод.

Допомогти волоссю можуть різні лікувальні процедури та стрижки. Але щоб воно після стрижки росло швидше, треба знати сприятливі дні для цього.

Ми розповімо тобі про місячний календар стрижок на листопад.

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Календар стрижок на листопад

Сприятливі дні для стрижки у листопаді: 1, 3, 7–9, 15–16, 25, 29–30.

Несприятливі дні для стрижки у листопаді: 4, 11, 13–14, 20, 22.

Прогноз на сприятливі дні для стрижки

1 листопада — у цей день можна поекспериментувати не тільки з довжиною, а й з кольором волосся.

3 листопада — сприятливий день для стрижки, волосся після неї ростиме швидше.

7 листопада — у цей день можна поекспериментувати зі своїм стилем.

8 листопада — цього дня рекомендується робити оздоровчі процедури, навіть удома самостійно. Підійде маска з натуральних компонентів.

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15 листопада — давно хотів(-ла) втілити в реальність найсміливішу зміну образу? Зроби це саме в цей день.

16 листопада — запишися до майстра на цей день та поекспериментуй не тільки кольором та довжиною.

25 листопада — сприятливий день для того, щоб змінити довжину волосся.

29 листопада — поспіши змінити образ, цей день гарантує вдалу стрижку.

30 листопада — цей день підійде для нової стрижки, кольору волосся та навіть речей у гардеробі.

Не варто чекати листопада, щоб змінити свою зачіску. Раніше ми розповідали про місячний календар стрижок на жовтень.

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