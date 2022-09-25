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Місячний календар стрижок на жовтень 2022: найкращі дати для походу до перукарні та нових зачісок

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Вересня 2022, 11:30
Місячний календар стрижок на жовтень 2022
Фото: Pexels

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Місячний календар стрижок на жовтень 2022: найкращі дати для походу до перукарні та нових зачісок
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