Місячний календар стрижок на жовтень 2022: найкращі дати для походу до перукарні та нових зачісок

Місячний календар стрижок на жовтень 2022 року допоможе тобі визначитись з датою, коли краще стригти волосся в цьому місяці, щоб воно надалі добре росло.
Сприятливі дні для експериментів з локонами зазвичай припадають на певні фази Місяця. Адже супутник нашої планети неабияк впливає на загальне самопочуття, здоров’я та внутрішні процеси в організмі людини.
Читай, коли найкраще стригтись у жовтні 2022 року для об’ємного, сильного та здорового волосся.
Сприятливі дні для стрижки: 4, 6, 19, 22, 31 жовтня
Несприятливі дні для стрижки: 14, 23, 28 жовтня
У цей день Місяць зростає в знаку Козеріг. Це означає, що стрижка в цей день покращить здоров’я та зміцнить волосяні цибулини, а також зменшить випадання волосся.
Чудовий час для фарбування в природні відтінки. Це подарує тобі впевненість у собі.
6 жовтня Місяць зростає в знаку Водолій. Тут можна фантазувати та експериментувати з довжиною та кольором волосся.
Новий образ освіжить твій зовнішній вигляд та допоможе досягти успіху.
Спадний Місяць у знаку Лев — день так і натякає, що стрижка перетворить твої локони в густу гриву. Але не фокусуйся лише на стрижці.
Можна спробувати й інші корисні процедури для волосся. Нова зачіска неодмінно сподобається тобі та оточенню.
Цей день припадає на спадний Місяць у знаку Діва. Тож нова зачіска підвищить твою самооцінку, привабливість та жіночу енергію.
Локони будуть слухняними та довго зберігатимуть форму.
31 жовтня Місяць знову зростає у знаку Козеріг. Якщо посічені та ламкі кінчики — твоя проблема, то прямуй до салону краси та позбався їх.
Результат тебе здивує — густе волосся, яке легко розчісується та піддається укладанню!
14, 23 та 28 жовтня краще утриматись від будь-яких дій з волоссям. Адже в цей час Місяць найбільш активний і може негативно повпливати на нову зачіску.
Найкраще — відкласти похід до перукаря на інший день та не експериментувати зі своїми локонами вдома.
Магнітні бурі у жовтні 2022 року будуть доволі слабкими, але відчутними для певних людей. Дізнайся календар небезпечних дат та як вберегти себе від поганого самопочуття.
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