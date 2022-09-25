Місячний календар стрижок на жовтень 2022: найкращі дати для походу до перукарні та нових зачісок

Місячний календар стрижок на жовтень 2022 року допоможе тобі визначитись з датою, коли краще стригти волосся в цьому місяці, щоб воно надалі добре росло.

Сприятливі дні для експериментів з локонами зазвичай припадають на певні фази Місяця. Адже супутник нашої планети неабияк впливає на загальне самопочуття, здоров’я та внутрішні процеси в організмі людини.

Читай, коли найкраще стригтись у жовтні 2022 року для об’ємного, сильного та здорового волосся.

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Календар стрижок на жовтень 2022

Сприятливі дні для стрижки: 4, 6, 19, 22, 31 жовтня

Несприятливі дні для стрижки: 14, 23, 28 жовтня

Фази Місяця у жовтні 2022

Зростаючий Місяць — 1-8 жовтня.

Повня — 9 жовтня.

Спадний Місяць — 10-24 жовтня.

Молодик — 25 жовтня.

Сприятливі дні для стрижки в жовтні 2022 — детально

Місячний календар для стрижки на 4 жовтня

У цей день Місяць зростає в знаку Козеріг. Це означає, що стрижка в цей день покращить здоров’я та зміцнить волосяні цибулини, а також зменшить випадання волосся.

Чудовий час для фарбування в природні відтінки. Це подарує тобі впевненість у собі.

Місячний календар для стрижки на 6 жовтня

6 жовтня Місяць зростає в знаку Водолій. Тут можна фантазувати та експериментувати з довжиною та кольором волосся.

Новий образ освіжить твій зовнішній вигляд та допоможе досягти успіху.

Місячний календар для стрижки на 19 жовтня

Спадний Місяць у знаку Лев — день так і натякає, що стрижка перетворить твої локони в густу гриву. Але не фокусуйся лише на стрижці.

Можна спробувати й інші корисні процедури для волосся. Нова зачіска неодмінно сподобається тобі та оточенню.

Місячний календар для стрижки на 22 жовтня

Цей день припадає на спадний Місяць у знаку Діва. Тож нова зачіска підвищить твою самооцінку, привабливість та жіночу енергію.

Локони будуть слухняними та довго зберігатимуть форму.

Місячний календар для стрижки на 31 жовтня

31 жовтня Місяць знову зростає у знаку Козеріг. Якщо посічені та ламкі кінчики — твоя проблема, то прямуй до салону краси та позбався їх.

Результат тебе здивує — густе волосся, яке легко розчісується та піддається укладанню!

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Несприятливі дні для стрижки в жовтні 2022

14, 23 та 28 жовтня краще утриматись від будь-яких дій з волоссям. Адже в цей час Місяць найбільш активний і може негативно повпливати на нову зачіску.

Найкраще — відкласти похід до перукаря на інший день та не експериментувати зі своїми локонами вдома.

Магнітні бурі у жовтні 2022 року будуть доволі слабкими, але відчутними для певних людей. Дізнайся календар небезпечних дат та як вберегти себе від поганого самопочуття.

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