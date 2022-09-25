Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: лучшие даты для похода в парикмахерскую и новых причесок

Лунный календарь стрижек на октябрь 2022 года поможет тебе определиться с датой, когда лучше стричь волосы в этом месяце, чтобы они в дальнейшем хорошо росли.
Благоприятные дни для экспериментов с локонами обычно приходятся на определенные фазы Луны. Ведь спутник нашей планеты оказывает большое влияние на общее самочувствие, здоровье и внутренние процессы в организме человека.
Читай, когда лучше стричься в октябре 2022 года для объемных, сильных и здоровых волос.
Благоприятные дни для стрижки: 4, 6, 19, 22, 31 октября
Неблагоприятные дни для стрижки: 14, 23, 28 октября
В этот день Луна растет в знаке Козерог. Это значит, что стрижка в этот день улучшит здоровье и укрепит волосяные луковицы, а также уменьшит выпадение волос.
Прекрасное время для окрашивания в естественные оттенки. Это подарит тебе уверенность в себе.
6 октября Луна растет в знаке Водолей. Здесь можно фантазировать и экспериментировать с длиной и цветом волос.
Новый образ освежит твой внешний вид и поможет добиться успеха.
Убывающая Луна в знаке Лев — день так и намекает, что стрижка превратит твои локоны в густую гриву. Но не фокусируйся только на стрижке.
Можно попробовать и другие полезные процедуры для волос. Новая прическа обязательно понравится тебе и окружению.
Этот день приходится на убывающую Луну в знаке Дева. Так что новая прическа повысит твою самооценку, привлекательность и женскую энергию.
Локоны станут послушными и будут долго сохранять форму.
31 октября Луна снова растет в знаке Козерог. Если секущиеся и ломкие кончики — твоя проблема, то отправляйся в салон красоты и избавься от них.
Результат тебя удивит — густые волосы, которые легко расчесываются и поддаются укладке!
14, 23 и 28 октября лучше воздержаться от любых действий с волосами. Ведь в это время Луна наиболее активна и может отрицательно повлиять на новую прическу.
Лучше всего отложить поход к парикмахеру на другой день и не экспериментировать со своими локонами дома.
Магнитные бури в октябре 2022 будут довольно слабыми, но ощутимыми для определенных людей. Узнай календарь опасных дат и как уберечь себя от плохого самочувствия.
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