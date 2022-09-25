Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: лучшие даты для похода в парикмахерскую и новых причесок

Лунный календарь стрижек на октябрь 2022 года поможет тебе определиться с датой, когда лучше стричь волосы в этом месяце, чтобы они в дальнейшем хорошо росли.

Благоприятные дни для экспериментов с локонами обычно приходятся на определенные фазы Луны. Ведь спутник нашей планеты оказывает большое влияние на общее самочувствие, здоровье и внутренние процессы в организме человека.

Читай, когда лучше стричься в октябре 2022 года для объемных, сильных и здоровых волос.

Сейчас также смотрят

Календарь стрижек на октябрь 2022

Благоприятные дни для стрижки: 4, 6, 19, 22, 31 октября

Неблагоприятные дни для стрижки: 14, 23, 28 октября

Фазы Луны в октябре 2022

Растущая Луна — 1-8 октября.

Полнолуние — 9 октября.

Убывающая Луна — 10-24 октября.

Новолуние — 25 октября.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2022 года

Лунный календарь для стрижки на 4 октября

В этот день Луна растет в знаке Козерог. Это значит, что стрижка в этот день улучшит здоровье и укрепит волосяные луковицы, а также уменьшит выпадение волос.

Прекрасное время для окрашивания в естественные оттенки. Это подарит тебе уверенность в себе.

Лунный календарь для стрижки на 6 октября

6 октября Луна растет в знаке Водолей. Здесь можно фантазировать и экспериментировать с длиной и цветом волос.

Новый образ освежит твой внешний вид и поможет добиться успеха.

Лунный календарь для стрижки на 19 октября

Убывающая Луна в знаке Лев — день так и намекает, что стрижка превратит твои локоны в густую гриву. Но не фокусируйся только на стрижке.

Можно попробовать и другие полезные процедуры для волос. Новая прическа обязательно понравится тебе и окружению.

Лунный календарь для стрижки на 22 октября

Этот день приходится на убывающую Луну в знаке Дева. Так что новая прическа повысит твою самооценку, привлекательность и женскую энергию.

Локоны станут послушными и будут долго сохранять форму.

Лунный календарь для стрижки на 31 октября

31 октября Луна снова растет в знаке Козерог. Если секущиеся и ломкие кончики — твоя проблема, то отправляйся в салон красоты и избавься от них.

Результат тебя удивит — густые волосы, которые легко расчесываются и поддаются укладке!

Читать по теме Лунный календарь на октябрь 2022 года: самые благоприятные даты для тебя в этом месяце Читай лунный календарь удачных дат в октябре 2022 года.

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2022

14, 23 и 28 октября лучше воздержаться от любых действий с волосами. Ведь в это время Луна наиболее активна и может отрицательно повлиять на новую прическу.

Лучше всего отложить поход к парикмахеру на другой день и не экспериментировать со своими локонами дома.

Магнитные бури в октябре 2022 будут довольно слабыми, но ощутимыми для определенных людей. Узнай календарь опасных дат и как уберечь себя от плохого самочувствия.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!