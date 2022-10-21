Холодное время года не помешает стильной прическе — календарь стрижек на ноябрь 2022

Наши волосы нуждаются в тщательном уходе, ведь из-за стресса они могут стать ломкими и начать выпадать. Осенью их может повредить ветер и холод.

Помочь волосам могут разные лечебные процедуры и стрижки. Но чтобы они после стрижки росли быстрее, нужно знать благоприятные дни для этого.

Мы расскажем тебе о лунном календаре стрижек на ноябрь.

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Календарь стрижек на ноябрь

Благоприятные дни для стрижки в ноябре: 1, 3, 7–9, 15–16, 25, 29–30.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре: 4, 11, 13–14, 20, 22.

Прогноз на благоприятные дни для стрижки

1 ноября — в этот день можно поэкспериментировать не только с длиной, но и с цветом волос.

3 ноября — благоприятный день для стрижки, волосы после нее будут расти быстрее.

7 ноября — в этот день можно поэкспериментировать со своим стилем.

8 ноября — в этот день рекомендуется делать оздоровительные процедуры, их даже можно сделать дома самостоятельно. Подойдет маска из натуральных компонентов.

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15 ноября — давно хотел(-а) воплотить в реальность смелую смену образа? Сделай это в этот день.

16 ноября — запишись к мастеру на этот день и поэкспериментируй не только цветом и длиной.

25 ноября — благоприятный день для того, чтобы изменить длину волос.

29 ноября — спеши изменить образ, этот день гарантирует удачную стрижку.

30 ноября — этот день подойдет для новой стрижки, цвета волос и даже вещей в гардеробе.

Не стоит ждать ноября, чтобы сменить свою прическу. Ранее мы рассказывали о лунном календаре стрижек на октябрь.

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