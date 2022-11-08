Каким было последнее лунное затмение в этом году: фото и видео

8 ноября произошло последнее лунное затмение в 2022 году. Такое уникальное явление происходит раз в несколько лет. Смотри фото и видео очевидцев, а также узнай, не повлияло ли на нас лунное затмение, в материале.

Лунное затмение 8 ноября 2022 года

Увидеть хотя бы видео полного затмения Луны точно стоит. Ведь подобное мы сможем наблюдать только через несколько лет. Похожее затмение уже было 28 октября 2004 года.

Лунное затмение в полной красоте смогли увидеть жители Северной Америки, Австралии, Азии и на северо-востоке Европы. В Украине он виден не был.

Луна полностью покрылась тенью Земли и сформировала вокруг нее красный ободок. Фото и видео невероятного полного лунного затмения показали NASA в своем Instagram.

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Комбинированная фотография показывает Луну на разных стадиях затемнения от верхнего левого до нижнего правого угла, — объясняют эксперты NASA.

— Луна кажется почти полной в верхнем левом углу изображения, прежде чем постепенно становится все более закрытой тенью Земли от верхнего левого угла Луны. Издалека можно увидеть горизонт Хьюстона, штат Техас.⁣

Очевидцы редкого явления также публикуют фото и видео того, что могли увидеть своими глазами. Известный филиппинский актер и певец Халиль Рамос в своем Instagram также опубликовал фото и видео редкого лунного затмения.

Как выглядело последнее лунное затмение в 2022 году, можешь посмотреть в видео.

Лунное затмение — влияние на человека

Люди, подверженные влиянию планет, могут потерять самоконтроль и поступать необдуманно, а иногда даже агрессивно.

По мнению астрологов, в день затемнения необходимо прощаться с тем, что уносит энергию — старыми вещами, хламом. Лучше всего в этот и несколько следующих дней налаживать отношения с друзьями и близкими.

Важные дела и работу с документами лучше отложить до 11 ноября, пока окончательно пройдет влияние Луны.

Раньше мы рассказывали, когда будут магнитные бури в ноябре 2022.

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