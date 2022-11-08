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Каким было последнее лунное затмение в этом году: фото и видео

Анастасия Грубрина, редактор сайта Виктория Мельник, редактор сайта 08 ноября 2022, 20:30
Сьогодні затемнення Місяця — останнє у 2022 році: де можна побачити
Фото: Pexels

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