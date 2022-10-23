Лунный календарь рыбалки на ноябрь 2022: переходи на зимние снасти и лови хищников

Фазы Луны оказывают влияние на поведение не только животных и людей, но и рыб. Об этом точно знают опытные рыбаки.

Именно поэтому они пользуются лунным календарем рыбалки. Несмотря на холодную погоду, ноябрь 2022 года будет достаточно благоприятным для похода за рыбой.

Читай, когда лучше всего идти на рыбалку в ноябре, а когда подводные жители не будут клевать на удочку.

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Календарь рыбалки на ноябрь 2022

Лучший клев — 1-4, 13-16, 28-30 ноября

— 1-4, 13-16, 28-30 ноября Хороший клев — 5-6, 17-18, 27 ноября

— 5-6, 17-18, 27 ноября Средний клев — 7, 12, 19-21 ноября

— 7, 12, 19-21 ноября Не клюет — 8-11, 22-26 ноября

Фазы Луны в ноябре 2022

Растущая Луна — 1-8 ноября. Полнолуние — 9 ноября. Нисходящая Луна — 10-23 ноября. Новая Луна — 24 ноября. Растущая Луна — 25-30 ноября.

Какую рыбу лучше всего ловить в ноябре

Вот перечень рыбы, хорошо клюющей в последний месяц осени:

окунь;

плотва;

щука;

судак;

налим;

карась;

лещ;

ерш;

ротан.

Благоприятные дни для рыбалки в ноябре 2022 года

Лунный календарь рыбака на 1-4 ноября

Это отличное время для рыбалки на хищных рыб. Бросай удочку по течению и будешь иметь высокий шанс поймать окуня, щуку и судака.

Однако снасти уже следует выбирать зимние и помнить о соблюдении правил безопасности во время рыбалки в холодную погоду.

Лунный календарь рыбака на 13-16 ноября

В эти дни температура воздуха еще будет колебаться выше нуля, а иногда любителей природы будет радовать осеннее солнце.

Так что прекрасной идеей станет времяпрепровождение у пруда, озера или реки вместе с друзьями. А приятным бонусом станет хороший клев. Так что бери спиннинг в руки и за дело!

Лунный календарь рыбака на 28-30 ноября

В это время температура воздуха уже, вероятно, опустится ниже нуля. Для теплолюбивых видов рыб начнется зимняя спячка.

Но не обращай внимания на это. 28-30 ноября местонахождение Солнца и Луны будет способствовать ловле, а рыба станет очень активной.

Когда рыба не будет клевать в ноябре 2022

Лунный календарь рыбака на 8-11 ноября

В этот период угол между Солнцем и Луной будет нулевым, а значит, нужно проявлять повышенную внимательность на воде.

Рыба будет клевать мало или вообще рыбалка не принесет никаких результатов. Поэтому в эти дни лучше заняться чем-нибудь другим.

Лунный календарь рыбака на 22-26 ноября

В конце ноября уже могут быть первые заморозки, а поверхность воды может укрыться тонким слоем льда. Это переходный этап между ловлей на открытой воде и подледной рыбалкой.

Поэтому теплолюбивая рыба уже не будет клевать, а холодолюбивая — будет клевать еще вяло, ожидая, пока толща воды больше остынет. Особенно стоит воздержаться от рыбалки на новую Луну (24 ноября).

Во все остальные дни месяца можно смело брать свои снасти и ожидать хорошего или среднего клева, которого вполне хватит на аппетитную уху для семьи.

Кстати, можно также приготовить биточки из щуки от шеф-повара Алекса Якутова. Читай пошаговый рецепт приготовления вкусного блюда.

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