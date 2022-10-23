Лунный календарь рыбалки на ноябрь 2022: переходи на зимние снасти и лови хищников

Фазы Луны оказывают влияние на поведение не только животных и людей, но и рыб. Об этом точно знают опытные рыбаки.
Именно поэтому они пользуются лунным календарем рыбалки. Несмотря на холодную погоду, ноябрь 2022 года будет достаточно благоприятным для похода за рыбой.
Читай, когда лучше всего идти на рыбалку в ноябре, а когда подводные жители не будут клевать на удочку.
Вот перечень рыбы, хорошо клюющей в последний месяц осени:
Это отличное время для рыбалки на хищных рыб. Бросай удочку по течению и будешь иметь высокий шанс поймать окуня, щуку и судака.
Однако снасти уже следует выбирать зимние и помнить о соблюдении правил безопасности во время рыбалки в холодную погоду.
В эти дни температура воздуха еще будет колебаться выше нуля, а иногда любителей природы будет радовать осеннее солнце.
Так что прекрасной идеей станет времяпрепровождение у пруда, озера или реки вместе с друзьями. А приятным бонусом станет хороший клев. Так что бери спиннинг в руки и за дело!
В это время температура воздуха уже, вероятно, опустится ниже нуля. Для теплолюбивых видов рыб начнется зимняя спячка.
Но не обращай внимания на это. 28-30 ноября местонахождение Солнца и Луны будет способствовать ловле, а рыба станет очень активной.
В этот период угол между Солнцем и Луной будет нулевым, а значит, нужно проявлять повышенную внимательность на воде.
Рыба будет клевать мало или вообще рыбалка не принесет никаких результатов. Поэтому в эти дни лучше заняться чем-нибудь другим.
В конце ноября уже могут быть первые заморозки, а поверхность воды может укрыться тонким слоем льда. Это переходный этап между ловлей на открытой воде и подледной рыбалкой.
Поэтому теплолюбивая рыба уже не будет клевать, а холодолюбивая — будет клевать еще вяло, ожидая, пока толща воды больше остынет. Особенно стоит воздержаться от рыбалки на новую Луну (24 ноября).
Во все остальные дни месяца можно смело брать свои снасти и ожидать хорошего или среднего клева, которого вполне хватит на аппетитную уху для семьи.
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