Источник ценных микроэлементов и хорошего настроения — рецепт биточков из щуки от Алекса Якутова

Морская и речная рыба — настоящее сокровище и источник ценных витаминов и микроэлементов.
Рыбные блюда очень популярны в приморских регионах нашей страны, однако почему бы не порадовать себя и семью полезным вкусностями?
Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился своим рецептом рыбных биточков из щуки.
Для приготовления этого блюда тебе понадобится:
А теперь айда на кухню готовить! Выполняй эти простые шаги:
Куриная печень содержит витамины А, PP, Е, С, бета-каротин и витамины группы B. Читай, как приготовить куриную печень вкусно и просто.
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