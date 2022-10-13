Источник ценных микроэлементов и хорошего настроения — рецепт биточков из щуки от Алекса Якутова

Морская и речная рыба — настоящее сокровище и источник ценных витаминов и микроэлементов.

Рыбные блюда очень популярны в приморских регионах нашей страны, однако почему бы не порадовать себя и семью полезным вкусностями?

Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился своим рецептом рыбных биточков из щуки.

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Ингредиенты биточков из щуки

Для приготовления этого блюда тебе понадобится:

Филе щуки — 800 г-1 кг

Лук — 1 шт.

Овсяное печенье — 120 г

Молоко — 200 г

Сливки — 50 г

Сливочное масло — 50 г

Укроп нарезанный — 1 ст. л.

Петрушка нарезанная — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец — по своему вкусу

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Рецепт биточков из щуки

А теперь айда на кухню готовить! Выполняй эти простые шаги:

Замочи в молоке печенье. Обжарь лук до золотистого цвета. Нарежь филе щуки на кусочки и перекрути на мясорубке вместе с луком. Вытащи печенье из молока и хорошо отожми его. Приготовь фарш из рыбы и лука, добавь печенье, зелень, сливки, соль и перец. Раздели яйцо на белок и желток. Желток сразу прибавь к фаршу, а белок сбей до средних пиков и затем понемногу влей в смесь. Поставь фарш в холодильник на полчаса. После этого сформируй биточки и обжарь их с двух сторон до готовности. Затем протуши их еще пять минут на сливочном масле. Подавай готовое блюдо с листьями салата. Также можно приготовить соус из сливок, рыбного бульона и вина. В кастрюле испари соус до желаемой консистенции.

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