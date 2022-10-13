Джерело цінних мікроелементів та гарного настрою — рецепт биточків із щуки від Алекса Якутова

Морська та річкова риба — справжній скарб та джерело цінних вітамінів і мікроелементів.
Рибні страви дуже популярні в приморських регіонах нашої країни, проте чому б не потішити себе та родину корисним смаколиком?
Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився своїм рецептом рибних биточків із щуки.
Для приготування цієї страви тобі знадобиться:
А тепер гайда на кухню готувати! Виконуй ці прості кроки:
Куряча печінка містить вітаміни А, PP, Е, С, бета-каротин і вітаміни групи B. Читай, як приготувати курячу печінку смачно та просто.
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