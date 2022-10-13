Джерело цінних мікроелементів та гарного настрою — рецепт биточків із щуки від Алекса Якутова

Морська та річкова риба — справжній скарб та джерело цінних вітамінів і мікроелементів.

Рибні страви дуже популярні в приморських регіонах нашої країни, проте чому б не потішити себе та родину корисним смаколиком?

Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився своїм рецептом рибних биточків із щуки.

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Інгредієнти биточків із щуки

Для приготування цієї страви тобі знадобиться:

Філе щуки — 800 г-1 кг

Цибуля — 1 шт.

Вівсяне печиво — 120 г

Молоко — 200 г

Вершки — 50 г

Вершкове масло — 50 г

Кріп нарізаний — 1 ст. л.

Петрушка нарізана — 1 ст. л.

Яйце — 1 шт.

Сіль, перець — до свого смаку

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Рецепт биточків із щуки

А тепер гайда на кухню готувати! Виконуй ці прості кроки:

Замочи в молоці печиво. Обсмаж цибулю до золотистого кольору. Наріж філе щуки на шматочки та перекрути на м’ясорубці разом з цибулею. Витягни печиво з молока та добре відіжми його. Приготуй фарш з риби та цибулі, додай печиво, зелень, вершки, сіль та перець. Розділи яйце на білок та жовток. Жовток одразу додай до фаршу, а білок збий до середніх піків і потім потроху влий до суміші. Постав фарш у холодильник на півгодини. Після цього сформуй биточки та обсмаж їх з двох боків до готовності. Потім протушкуй їх ще п’ять хвилин на вершковому маслі. Подавай готову страву з листям салату. Можна також приготувати соус з вершків, рибного бульйону та вина. У каструлі випари соус до бажаної консистенції.

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