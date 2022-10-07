З кабачком та броколі: рецепт корисних котлет від Лізи Глінської

Не знаєш, що приготувати на вечерю, а традиційні смажені котлети уже набридли? Тоді тримай новий рецепт від Лізи Глінської, де вона розповідає про корисне приготування соковитих котлет.

Швидко, корисно, смачно! Так описує сама Глінська свій рецепт.

Інгредієнти корисних котлет

500 г телятини або курячого філе

1 велика цибуля або 2 маленькі

300 г кабачка

300 г броколі

1 яйце

сіль до смаку

Рецепт приготування корисних котлет

1. Спочатку натирай кабачок на терці. Вичави сік.

2. Відварюй броколі протягом двох хвилин.

3. Наріж цибулю на дрібні кубики.

4. Перемели все на м’ясорубці: цибулю, м’ясо, броколі та кабачок.

5. Додай яйце та сіль до смаку та перемішай.

6. Сформуй котлетки та відправляй у розігріту до 180 °С духовку на 20 хв.

7. Подавай гарячими разом з улюбленим гарніром.

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