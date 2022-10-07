З кабачком та броколі: рецепт корисних котлет від Лізи Глінської

Не знаєш, що приготувати на вечерю, а традиційні смажені котлети уже набридли? Тоді тримай новий рецепт від Лізи Глінської, де вона розповідає про корисне приготування соковитих котлет.
Швидко, корисно, смачно! Так описує сама Глінська свій рецепт.
Швидко, корисно, смачно! Так описує сама Глінська свій рецепт.
1. Спочатку натирай кабачок на терці. Вичави сік.2. Відварюй броколі протягом двох хвилин.3. Наріж цибулю на дрібні кубики.
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4. Перемели все на м’ясорубці: цибулю, м’ясо, броколі та кабачок.5. Додай яйце та сіль до смаку та перемішай.6. Сформуй котлетки та відправляй у розігріту до 180 °С духовку на 20 хв.7. Подавай гарячими разом з улюбленим гарніром.
До речі, гарнір також може бути суперфудом! Один із них — булгур, як правильно його готувати, ми розповідали раніше.
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