Котлета по-київськи з незвичною начинкою! Рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Котлета по-київськи — відома страва української кухні. Кожен кухар має свій рецепт цієї страви. Класичний — куряча котлета з маслом та зеленню. Але можна робити й іншу начинку. Багато людей люблять додавати сир чи бекон.

Шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився своїм рецептом котлети по-київськи. Рецепт не складний і дуже смачний.

Рецепт котлети по-київськи

Інгредієнти для котлети по-київськи:

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курячий фарш — 1 упаковка

сіль

моцарела — 100 г

в’ялені томати — 50 г

базилік — 10 г

яйця — 2 шт.

картопля — 300 г

масло — 50 г

молоко — 50 мл

панірувальні сухарі

соняшникова олія

Приготування котлети по-київськи

Спершу треба приготувати начинку. Подрібнити моцарелу, додати базилік, в’ялені томати та перемішати. Начинка готова.

Курячий фарш посолити, поперчити та перемішати. Всередину фаршу покласти начинку та огорнути її фаршем. Сформувати котлету.

Котлету обваляти у борошні, потім — в яйці та у панірувальних сухарях. Смажити котлету у фритюрі до готовності.

Котлета по-київськи з моцарелою та в’яленими томатами готова. Вона чудово смакуватиме з картопляним пюре з додаванням масла.

Котлета по-київськи є традицією вже багатьох українських закладів. Раніше ми розповідали про шість традиційних українських сніданків, які можна приготувати вдома.

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