Котлета по-киевски с необычной начинкой! Рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Котлета по-киевски — известное блюдо украинской кухни. У каждого повара есть собственный рецепт этого блюда. Классический — куриная котлета со сливочным маслом и зеленью. Но можно делать и другую начинку. Многие любят добавлять сыр или бекон.

Шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился своим рецептом котлеты по-киевски. Рецепт простой и очень вкусный.

Рецепт котлеты по-киевски

Ингредиенты для котлеты по-киевски:

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куриный фарш — 1 упаковка

соль

моцарелла — 100 г

вяленые томаты — 50 г

базилик — 10 г

яйца — 2 шт.

картофель — 300 г

сливочное масло — 50 г

молоко — 50 мл

панировочные сухари

подсолнечное масло

Приготовление котлеты по-киевски

Для начала надо приготовить начинку. Измельчить моцареллу, добавить базилик, вяленые томаты и перемешать. Начинка готова.

Куриный фарш посолить, поперчить и перемешать. Внутрь фарша положить начинку и окутать ее фаршем. Сформировать котлету.

Котлету обвалять в муке, затем — в яйце и панировочных сухарях. Жарить котлету во фритюре до готовности.

Котлета по-киевски с моцареллой и вялеными томатами готова. Она будет прекрасно сочетаться с картофельным пюре с добавлением сливочного масла.

Котлета по-киевски является традицией многих украинских заведений. Ранее мы рассказывали о шести традиционных украинских завтраках, которые можно приготовить дома.

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