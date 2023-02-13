Котлета по-киевски с необычной начинкой! Рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Котлета по-киевски — известное блюдо украинской кухни. У каждого повара есть собственный рецепт этого блюда. Классический — куриная котлета со сливочным маслом и зеленью. Но можно делать и другую начинку. Многие любят добавлять сыр или бекон.
Шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился своим рецептом котлеты по-киевски. Рецепт простой и очень вкусный.
Ингредиенты для котлеты по-киевски:
Для начала надо приготовить начинку. Измельчить моцареллу, добавить базилик, вяленые томаты и перемешать. Начинка готова.
Куриный фарш посолить, поперчить и перемешать. Внутрь фарша положить начинку и окутать ее фаршем. Сформировать котлету.
Котлету обвалять в муке, затем — в яйце и панировочных сухарях. Жарить котлету во фритюре до готовности.
Котлета по-киевски с моцареллой и вялеными томатами готова. Она будет прекрасно сочетаться с картофельным пюре с добавлением сливочного масла.
Котлета по-киевски является традицией многих украинских заведений. Ранее мы рассказывали о шести традиционных украинских завтраках, которые можно приготовить дома.
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