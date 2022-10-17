Еда и рецепты

От пухленьких оладий до ароматной рисовой каши — шесть традиционных украинских завтраков

Елена Яковлева, редактор сайта 17 октября 2022, 07:30
Що приготувати на сніданок: шість традиційних українських страв
Фото: Pexels

Больше новостей
Цвітна капуста у клярі
Альтернатива для вегетарианцев или гарнир для любого: рецепт приготовления цветной капусты в кляре
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Вибухи у Києві сьогодні
Взрывы в Киеве: столицу обстреляли из дронов-камикадзе — подробности
Виклики війни: що загрожує українцям взимку - ВООЗ
Всплеск заболеваний и переохлаждение — прогноз ВОЗ для Украины этой зимой
Смотреть больше

Материалы по теме

Цвітна капуста у клярі
Альтернатива для вегетарианцев или гарнир для любого: рецепт приготовления цветной капусты в кляре
Що можна приготувати без світла: страви, які можна приготувати без електроенергії
Клаб-сэндвич, сальса или салат Коул Слоу? Рецепты блюд от Клопотенка, которые можно приготовить без света
Опеньки: заморозка
Как заморозить опята: простые способы для свежих, жареных и вареных грибов
Як приготувати сирники? Прості рецепти сирників та пудингу
Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов

Видео
Вибухи у Києві сьогодні

Взрывы в Киеве: столицу обстреляли из дронов-камикадзе — подробности
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:39
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT
Под плотным огнем и звуки “прилетов” — смотри обучение боевых медиков по международным стандартам NAEMT
0:06:08
Чи здатні росіяни використовувати Кримський міст після вибухів
Дудки, а не переброска сил! Как взрыв на Крымском мосту подорвал военную мощь РФ
Новий пакет допомоги від США на $725 млн - що туди входить
Боеприпасы для HIMARS и еще немного оружия на $725 млн — что входит в новый пакет помощи Украине от США
0:03:08
Дім з конопель
Дом из конопли! Во Львовской области строят дома, в которых все мечтают жить
0:03:34
Запоріжжя
Не понимает, почему осталась жива: история 74-летней жительницы Запорожья, которая потеряла все
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:47
як окупанти нищили Дніпропетровщину
Наконец-то люди могут спать не в подвалах: как оккупанты уничтожали Днепропетровскую область шквальным огнем
Больше видео
дрон-камікадзе
Читать дальше
Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник
вплив жирної їжі
Читать дальше
Не только лишний вес: что жирная еда делает с твоим мозгом?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь