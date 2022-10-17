От пухленьких оладий до ароматной рисовой каши — шесть традиционных украинских завтраков

Традиционно украинская кухня всегда была питательной, вкусной и богатой различными витаминами и микроэлементами.

Это позволяло нашим предкам согреваться в холодное время года и быть энергичными в течение дня.

Но в новую эру мы понемногу отходим от обычаев и присоединяемся к движению за скорую еду, выбирая авокадо-тосты, суперфуды и гранолы.

Сейчас также смотрят

Гастрожурналистка Маша Сердюк решила напомнить изданию ELLE, как приготовить дома традиционные украинские завтраки.

Сырники: пошаговый рецепт

Ингредиенты

кисломолочный творог — 500 г

мука — 2 ст. л. с горкой

сахар — 2 ст. л.

яйцо — 1 шт.

соль — щепотка

масло для жарки

Способ приготовления

Перетри творог через сито или сбей в блендере до однородной консистенции без комочков. Добавь к творогу сахар, щепотку соли и яйцо, а затем хорошо перемешай массу ложкой или руками. Постепенно сыпь муку, постоянно перемешивая. Мокрыми руками сформируй шарики и обкатай их в муке. Так к ладоням творог не прилипнет. Выложи шарики на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду. Жарь сырники на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Подавай готовое блюдо со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой или свежими ягодами и фруктами.

Творожная запеканка: простой рецепт

Ингредиенты

творог — 500 г

сметана — 3 ст. л.

манка — 2 ст. л.

сахар — 3 ст. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

яйца — 2 шт.

сливочное масло

свежие ягоды, сахарная пудра

Способ приготовления

Сбей творог блендером или перетри его через сито. Положи манку в отдельную миску, добавь сметану, перемешай смесь и оставь на полчаса, пока она набухнет. С помощью миксера или блендера смешай творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Можно вместо этого просто хорошо перемешать все ложкой. В полученную массу добавь манку со сметаной. Также можно добавить к тесту изюм, курагу или другие сухофрукты. Но перед этим их нужно замочить в теплой воде. Смажь сливочным маслом форму для запекания и присыпь ее манной крупой. Сверху выложи творожную массу и разровняй ее лопаткой. Поставь творожник в нагретую до 180°C духовку и запекай 40-45 минут. Затем дай блюду немного остыть и укрась сверху свежими ягодами и сахарной пудрой.

Оладьи: домашний рецепт

Ингредиенты

кефир — 1 стакан

мука — 1 стакан

яйцо — 1 шт.

сахар — 1 ст. л.

сода — 0,5 ч. л.

соль — щепотка

масло

Способ приготовления

Перед приготовлением вытяни кефир из холодильника, чтобы он был комнатной температуры. Вылей его в миску, добавь яйцо, сахар, щепотку соли и соду. При этом гасить соду не нужно, поскольку кефир сам по себе имеет кислую среду. Хорошо сбей массу венчиком. Постепенно добавляй муку, постоянно помешивая. В тесте не должны плавать комочки. Осторожно вылей тесто ложкой на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарь оладьи на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Подавай блюдо со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

Ленивые вареники: вкусный рецепт

Ингредиенты

творог — 400 г

яйца — 2 шт.

пшеничная мука — 5 ст. л.

сахар — 1-2 ст. л.

соль — щепотка

ванильный сахар — по желанию

сметана, варенье

Способ приготовления

Взбей яйца с сахаром и щепоткой соли в глубокой миске. Можно добавить пакетик ванильного сахара. Выложи творог и вымешай массу ложкой. Добавь просеянную муку, хорошо перемешай и замеси тесто. Присыпь рабочую поверхность мукой и раскатай там тесто в тонкую колбаску. Затем разрежь ее на одинаковые небольшие кусочки. Готовые вареники опускай в кипящую, немного подсоленную воду и вари около пяти минут. Как только варенички всплывут на поверхность, достань их из кастрюли. Подавай блюдо со сметаной, вареньем или сахаром.

Блинчики: классический рецепт

Ингредиенты

молоко — 0,5 л

яйца — 2 шт.

мука — 5 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

масло — 1 ст. л.

сода — щепотка

начинка

Способ приготовления

Подогрей молоко (но не доводи до кипения). Добавь к нему яйца и хорошо перемешай. Затем всыпь соль, сахар и соду, снова перемешай венчиком. Осторожно понемногу добавляй муку, постоянно помешивая. Когда тесто будет без комочков, то добавь масло и снова перемешай. Жарь блинчики на сильном огне на хорошо разогретой сковородке, смазанной тонким слоем жира. Можно использовать сливочное масло, сало или растительное масло. Чтобы блины получились максимально тонкими, нужно налить черпаком небольшое количество теста на сковородку и сразу же наклонить ее в разные стороны. Тогда тесто растечется равномерно. Готовые блины смажь сливочным маслом и добавь начинку. Это может быть как сладкий вариант (творожная масса, ягоды, бананы с нутеллой), так и соленый (жареные грибы, тушеные овощи, ветчина, мясо с соусом или красная соленая рыба).

Рисовая каша на молоке: легкий рецепт

Ингредиенты

рис — 250 г

вода — 250 мл

молоко — 1 л

соль — щепотка

сливочное масло — 2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Вскипяти воду с молоком. Хорошо промой рис и оставь его в воде. Затем высыпь рис на дуршлаг, а после этого в кастрюлю. Добавь соль и перемешай. Снова доведи массу до кипения, убавь огонь до минимума, прикрой все крышкой и готовь 15–20 минут, периодически помешивая. Добавь в кашу сливочное масло с сахаром, перемешай и вари еще в течение пяти минут. Подавай готовое блюдо со свежими фруктами, ягодами и джемом.

Творог — отличный источник белков, витаминов группы B и других минералов. Читай, как приготовить сырники быстро и вкусно.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!