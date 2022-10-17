От пухленьких оладий до ароматной рисовой каши — шесть традиционных украинских завтраков

Традиционно украинская кухня всегда была питательной, вкусной и богатой различными витаминами и микроэлементами.
Это позволяло нашим предкам согреваться в холодное время года и быть энергичными в течение дня.
Но в новую эру мы понемногу отходим от обычаев и присоединяемся к движению за скорую еду, выбирая авокадо-тосты, суперфуды и гранолы.
Гастрожурналистка Маша Сердюк решила напомнить изданию ELLE, как приготовить дома традиционные украинские завтраки.
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