Київська перепічка у тебе вдома — це реально! Рецепт від Володимира Ярославського

Побувати в Києві й не з’їсти київську перепічку — це те саме, що бути в Парижі й не відвідати Ейфелеву вежу.

Це найпопулярніша вулична їжа в Києві, за нею завжди стоять черги.

А якщо ти не хочеш стояти в черзі чи перебуваєш далеко від Києва, а перепічки хочеться — ми розповімо, як приготувати її вдома.

На своїй сторінці в Instagram суддя МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим та смачним рецептом перепічки.

Інгредієнти:

350 г теплої води

35–40 г цукру

8–10 сухих дріжджів

520–540 г борошна

10 г солі

олія для фритюру

10 сосисок

Приготування

Тісто

У теплій воді з температурою не вище ніж 38 °C розчиняємо цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно дати постояти 15–17 хвилин, щоб переконатися, що вони активні. Це важливо.

Далі додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто.

В рецепті зазначено 520 г борошна, але може знадобитися трішки більше, залежить від його якості.

Залишаємо тісто в теплому місці на годину, щоб воно піднялося. Далі формуємо десять шматочків по 90 г.

Якщо робити пиріжки, треба брати приблизно по 50–60 г на 1 шт.

Надаємо сформованим шматочкам тіста прямокутної форми.

Готуємо перепічку

Сосиски треба дістати з холодильника заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури. Загортаємо тісто і добре з’єднуємо краї, як у варениках. Знову ставимо уже сформовані перепічки у тепле місце, щоб вони піднялися приблизно у 2,5 раза. Олію нагріваємо до 180 °С. Якщо в тебе немає термометра, кинь шматочок тіста в олію і перевір, як він буде смажитися. Обережно занурюємо сиру перепічку в олію. Обсмажуємо орієнтовно по одній хвилині з кожного боку до красивого рум’яного кольору. Виймаємо перепічку на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.

Поради від Володимира Ярославського

Дуже густе тісто не буде пухким і соковитим.

Обов’язково дай тісту добре підійти перед смаженням.

Температура на кухні має бути 25 °C і вище, без протягів.

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