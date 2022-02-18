Київська перепічка у тебе вдома — це реально! Рецепт від Володимира Ярославського

Побувати в Києві й не з’їсти київську перепічку — це те саме, що бути в Парижі й не відвідати Ейфелеву вежу.
Це найпопулярніша вулична їжа в Києві, за нею завжди стоять черги.
А якщо ти не хочеш стояти в черзі чи перебуваєш далеко від Києва, а перепічки хочеться — ми розповімо, як приготувати її вдома.
На своїй сторінці в Instagram суддя МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим та смачним рецептом перепічки.
Інгредієнти:
У теплій воді з температурою не вище ніж 38 °C розчиняємо цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно дати постояти 15–17 хвилин, щоб переконатися, що вони активні. Це важливо.
Далі додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто.
В рецепті зазначено 520 г борошна, але може знадобитися трішки більше, залежить від його якості.
В рецепті зазначено 520 г борошна, але може знадобитися трішки більше, залежить від його якості.
Залишаємо тісто в теплому місці на годину, щоб воно піднялося. Далі формуємо десять шматочків по 90 г.
Якщо робити пиріжки, треба брати приблизно по 50–60 г на 1 шт.
Надаємо сформованим шматочкам тіста прямокутної форми.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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