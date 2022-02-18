Киевская перепичка у тебя дома — это реально! Рецепт от Владимира Ярославского

Побывать в Киеве и не съесть киевскую перепичку — это то же самое, что быть в Париже и не посетить Эйфелевую башню.
Это самая популярная уличная еда в Киеве, за ней всегда стоят очереди.
А если ты не хочешь стоять в очереди или находишься далеко от Киева, а перепички хочется, мы расскажем, как приготовить ее дома.
На своей странице в Instagram судья МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым и вкусным рецептом перепички.
Ингредиенты:
В теплой воде, при температуре не выше 38 °C, растворяем сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно дать постоять 15–17 минут, чтобы убедиться, что они активны — это важно.
Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто.
В рецепте указано 520 г муки, но может понадобиться немного больше, зависит от ее качества.
В рецепте указано 520 г муки, но может понадобиться немного больше, зависит от ее качества.
Оставляем тесто в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Далее формируем десять кусочков по 90 г.
Если делать пирожки, нужно брать примерно по 50–60 г на 1 шт.
Придаем сформированным кусочкам теста прямоугольную форму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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