Киевская перепичка у тебя дома — это реально! Рецепт от Владимира Ярославского

Побывать в Киеве и не съесть киевскую перепичку — это то же самое, что быть в Париже и не посетить Эйфелевую башню.

Это самая популярная уличная еда в Киеве, за ней всегда стоят очереди.

А если ты не хочешь стоять в очереди или находишься далеко от Киева, а перепички хочется, мы расскажем, как приготовить ее дома.

На своей странице в Instagram судья МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым и вкусным рецептом перепички.

Ингредиенты:

350 г теплой воды

35–40 г сахара

8–10 г сухих дрожжей

520–540 г муки

10 г соли

масло для фритюра

10 сосисок

Приготовление

Тесто

В теплой воде, при температуре не выше 38 °C, растворяем сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно дать постоять 15–17 минут, чтобы убедиться, что они активны — это важно.

Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто.

В рецепте указано 520 г муки, но может понадобиться немного больше, зависит от ее качества.

Оставляем тесто в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Далее формируем десять кусочков по 90 г.

Если делать пирожки, нужно брать примерно по 50–60 г на 1 шт.

Придаем сформированным кусочкам теста прямоугольную форму.

Готовим перепичку

Сосиски нужно достать заранее из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Заворачиваем тесто и хорошо соединяем края, как на варениках. Снова ставим уже сформированные лепешки в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2,5 раза. Масло нагреваем до 180 °С. Если у тебя нет термометра, брось кусочек теста в масло и проверь, как он будет жариться. Осторожно погружаем сырую перепичку в масло. Обжариваем ориентировочно по одной минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынимаем лепешку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Советы от Владимира Ярославского

Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным.

Обязательно дай тесту хорошо подойти перед жаркой.

Температура на кухне должна быть 25 °С и выше, без сквозняков.

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