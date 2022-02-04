Забудь про їдальню, це не той рецепт. Соковиті тюфтельки від Аліси Купер

Які асоціації у тебе з тюфтельками? Щось із їдальні, несмачні кульки, які змушувала їсти мама? Забудь!
Ми розповімо тобі рецепт смачних і соковитих тюфтельок, які захочеться з’їсти ще раз. Цим рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Аліса Купер.
Чим відрізняються тюфтельки від котлет? У котлетах буде батон, висівки, у тюфтельках — рис.
Чим відрізняються тюфтельки від котлет? У котлетах буде батон, висівки, у тюфтельках — рис.
Ну що ж, почнімо!
Інгредієнти:
М’ясо разом із цибулею кладемо до м’ясорубки. Так тюфтелька отримає більше соку.
Відварюємо рис, але не до готовності. Змішуємо з фаршем і мокрими руками скочуємо тюфтельки.
Можна частину заморозити та використати наступного разу.
Можна частину заморозити та використати наступного разу.
Наливаємо на сковорідку олію та обсмажуємо тюфтельки до рум’яних боків на середньому вогні, кришка не потрібна.
Перекладаємо у форму для випікання, вкриваємо фольгою та ставимо в духовку за температури 180 °C на 30 хвилин.
За 10 хвилин до готовності тюфтельок ставимо на вогонь сотейник.
В олії розтоплюємо вершкове масло, всипаємо борошно та доливаємо бульйон. Перемішуємо, щоб почало загусати.
Лайфхак: Бульйон не потрібно варити спеціально. Поки ви щось готуєте, накидайте овочів, нехай собі варяться.
Потім даємо рідині охолонути й заливаємо у невеличкі форми, які ставимо до морозилки.
Потім даємо рідині охолонути й заливаємо у невеличкі форми, які ставимо до морозилки.
Так ви завжди матимете бульйон про запас.
Якщо під рукою немає бульйону, беремо трохи білого вина і більше вершків. Додаємо в бульйон вершки, соєвий соус, гірчицю. Солити не треба. Перемішуємо соус.
Поливаємо соусом ще гарячі тюфтельки та насолоджуємося смаком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиса Купер: Готовлю к лучшему (@alisa___cooper)
Публикация от Алиса Купер: Готовлю к лучшему (@alisa___cooper)
А якщо ти не хочеш довго готувати запашні тюфтельки, пропонуємо дізнатися рецепт крок-мадам і крок-місьє. Прості та дуже смачні сніданки, на які ти не витратиш багато часу.