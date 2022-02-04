Забудь про їдальню, це не той рецепт. Соковиті тюфтельки від Аліси Купер

Які асоціації у тебе з тюфтельками? Щось із їдальні, несмачні кульки, які змушувала їсти мама? Забудь!

Ми розповімо тобі рецепт смачних і соковитих тюфтельок, які захочеться з’їсти ще раз. Цим рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Аліса Купер.

Чим відрізняються тюфтельки від котлет? У котлетах буде батон, висівки, у тюфтельках — рис.

Ну що ж, почнімо!

Інгредієнти:

м’ясо індички — 1 кг

часник — 4 зубчики

петрушка — 20 г

цибуля — 1 невелика

рис — 100 г

гірчиця негостра — 1 ст. л.



соєвий соус — 2 ст. л.

вершкове масло — 40 г

борошно — 30 г

вершки — 200 г

бульйон — 250 г

Приготування

М’ясо разом із цибулею кладемо до м’ясорубки. Так тюфтелька отримає більше соку.

Відварюємо рис, але не до готовності. Змішуємо з фаршем і мокрими руками скочуємо тюфтельки.

Можна частину заморозити та використати наступного разу.

Наливаємо на сковорідку олію та обсмажуємо тюфтельки до рум’яних боків на середньому вогні, кришка не потрібна.

Перекладаємо у форму для випікання, вкриваємо фольгою та ставимо в духовку за температури 180 °C на 30 хвилин.

За 10 хвилин до готовності тюфтельок ставимо на вогонь сотейник.

В олії розтоплюємо вершкове масло, всипаємо борошно та доливаємо бульйон. Перемішуємо, щоб почало загусати.

Лайфхак: Бульйон не потрібно варити спеціально. Поки ви щось готуєте, накидайте овочів, нехай собі варяться.

Потім даємо рідині охолонути й заливаємо у невеличкі форми, які ставимо до морозилки.

Так ви завжди матимете бульйон про запас.

Якщо під рукою немає бульйону, беремо трохи білого вина і більше вершків. Додаємо в бульйон вершки, соєвий соус, гірчицю. Солити не треба. Перемішуємо соус.

Поливаємо соусом ще гарячі тюфтельки та насолоджуємося смаком.

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