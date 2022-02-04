Забудь о столовой, это не тот рецепт. Сочные тефтели от Алисы Купер

Какие ассоциации у тебя с тефтелями? Что-то из столовой, невкусные шарики, которые заставляла есть мама? Забудь!

Мы расскажем тебе рецепт вкусных и сочных тефтелей, которые захочется съесть ещё не раз.

Этим рецептом поделилась на своей странице в Instagram кулинарный блогер Алиса Купер.

Чем отличаются тефтели от котлет? В котлетах будет батон, отруби, в тефтельках — рис.

Ну что ж, приступим!

Ингредиенты:

мясо индейки — 1 кг

чеснок — 4 зубчика

петрушка — 20 г

лук — 1 небольшой

рис — 100 г

горчица неострая — 1 ст. л.



соевый соус — 2 ст. л.

сливочное масло — 40 г

мука — 30 г

сливки — 200 г

бульон — 250 г

Приготовление

Мясо вместе с луком кидаем в мясорубку. Так тефтелька получает больше сока.

Отвариваем рис, но не до готовности. Смешиваем с фаршем и мокрыми руками катаем тефтельки.

Можно часть заморозить и использовать в следующий раз.

Наливаем на сковороду растительное масло и обжариваем тефтели до румяных боков на среднем огне, крышка не нужна.

Перекладываем в форму для выпекания, укрываем фольгой и отправляем в духовку при 180 °C на 30 минут.

Минут за 10 до готовности тефтелей ставим на огонь сотейник.

В растительном масле топим сливочное, всыпаем муку и бульон. Мешаем, чтобы начало загустевать.

Лайфхак: Бульон не нужно варить специально. Пока вы что-нибудь готовите, накидайте овощей, и пусть они варятся.

Затем даем жидкости остыть и заливаем в небольшие формы, которые ставим в морозилку.

В таком случае у вас всегда будет под рукой бульон.

Если нет бульона, берём чуть белого вина и больше сливок. Добавляем в бульон сливки, соевый соус, горчицу. Солить не нужно. Мешаем, пробуем.

Поливаем соусом еще горячие тефтели и наслаждаемся вкусом.

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