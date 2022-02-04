Забудь о столовой, это не тот рецепт. Сочные тефтели от Алисы Купер

Какие ассоциации у тебя с тефтелями? Что-то из столовой, невкусные шарики, которые заставляла есть мама? Забудь!
Мы расскажем тебе рецепт вкусных и сочных тефтелей, которые захочется съесть ещё не раз.
Этим рецептом поделилась на своей странице в Instagram кулинарный блогер Алиса Купер.
Чем отличаются тефтели от котлет? В котлетах будет батон, отруби, в тефтельках — рис.
Чем отличаются тефтели от котлет? В котлетах будет батон, отруби, в тефтельках — рис.
Ну что ж, приступим!
Ингредиенты:
Мясо вместе с луком кидаем в мясорубку. Так тефтелька получает больше сока.
Отвариваем рис, но не до готовности. Смешиваем с фаршем и мокрыми руками катаем тефтельки.
Можно часть заморозить и использовать в следующий раз.
Можно часть заморозить и использовать в следующий раз.
Наливаем на сковороду растительное масло и обжариваем тефтели до румяных боков на среднем огне, крышка не нужна.
Перекладываем в форму для выпекания, укрываем фольгой и отправляем в духовку при 180 °C на 30 минут.
Минут за 10 до готовности тефтелей ставим на огонь сотейник.
В растительном масле топим сливочное, всыпаем муку и бульон. Мешаем, чтобы начало загустевать.
Лайфхак: Бульон не нужно варить специально. Пока вы что-нибудь готовите, накидайте овощей, и пусть они варятся.
Затем даем жидкости остыть и заливаем в небольшие формы, которые ставим в морозилку.
Затем даем жидкости остыть и заливаем в небольшие формы, которые ставим в морозилку.
В таком случае у вас всегда будет под рукой бульон.
Если нет бульона, берём чуть белого вина и больше сливок. Добавляем в бульон сливки, соевый соус, горчицу. Солить не нужно. Мешаем, пробуем.
Поливаем соусом еще горячие тефтели и наслаждаемся вкусом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиса Купер: Готовлю к лучшему (@alisa___cooper)
Публикация от Алиса Купер: Готовлю к лучшему (@alisa___cooper)
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