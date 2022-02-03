Крок-мадам или крок-месье — что выберешь для необычного завтрака?

Пожалуй, у каждого иногда бывает состояние, когда все привычные блюда надоедают и хочется приготовить что-нибудь особенное и вкусное.

Для такого случая французы придумали два типа горячих бутербродов с ветчиной и сыром, которые назвали крок-месье и крок-мадам (никакого сексизма!)

Основное отличие этих вариантов состоит в том, что крок-мадам сверху украшено жареным яйцом-глазуньей. Однако на этом количество вариаций не заканчивается.

Мы предлагаем приготовить классический вариант.

Для этого тебе понадобится:

Хлеб для тостов — 4 шт.

Ветчина — 2 куска

Сливочное масло — 10 г

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Молоко — 4 ст. л.

Пшеничная мука — 1 ч. л.

Сыр пармезан — 1 кусок.

Ловы сверхлегкий рецепт вкусного завтрака

Для начала нужно обрезать корочки хлеба. Два кусочка смазываем сливочным маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, на 5–7 минут.

Это время не теряем, а делаем соус. Изюминка крок-мадам заключается в соусе. Иначе это получится просто сэндвич.

Итак, растапливаем немного сливочного масла на сковороде. Туда добавляем муку, молоко, горчицу и тертый сыр. Хорошенько перемешиваем.

Приметочка: соус должен быть густым и не растекаться.

Оставшиеся два ломтика хлеба смазываем соусом. Далее сверху кладем ветчину, тертый сыр и накрываем хлебом из духовки.

Всю эту красоту ставим в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится.

Последний штрих для крок-мадам (если предпочитаешь крок-месье, этот пункт можно пропустить) — приготовить на сливочном масле яичницу. Но будь осторожен/-на, желток должен остаться целым.

Когда увидишь золотую корочку на тостах, вынимай их из духовки и клади сверху яичницу. Подавать можно с салатом из свежих овощей или с кофе. Бонн аппетит!

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