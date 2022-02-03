Крок-мадам чи крок-місьє — що обереш для незвичайного сніданку?

Мабуть, у кожного іноді буває стан, коли всі звичні страви набридають і хочеться приготувати щось особливе й смачне.
Для такого випадку французи вигадали два типи гарячих бутербродів з шинкою і сиром, які назвали крок-місьє і крок-мадам (ніякого сексизму!)
Основна відмінність цих варіантів полягає в тому, що крок-мадам зверху має смажене яйце. Проте на цьому кількість варіацій страви не закінчується.
Ми пропонуємо приготувати класичний варіант.
Спершу потрібно обрізати скоринки хліба. Два шматочки змащуємо вершковим маслом і відправляємо у духовку, розігріту до 180 °C, на 5–7 хвилин.
Цей час не гаємо, а робимо соус. Родзинка крок-мадам полягає в соусі. Інакше це вийде просто сендвіч.
Отже, розтоплюємо небагато вершкового масла на сковорідці. Туди додаємо борошно, молоко, гірчицю та тертий сир. Гарненько перемішуємо.
Приміточка: соус має бути густим і не розтікатися.
Приміточка: соус має бути густим і не розтікатися.
Дві скибочки хліба, що залишилися, змащуємо соусом. Далі зверху кладемо шинку, тертий сир та накриваємо хлібом з духовки.
Усю цю красу ставимо в духовку ще на 5–7 хвилин, поки сир не розплавиться.
Останній штрих для крок-мадам (якщо віддаєш перевагу крок-місьє, цей пункт можна пропустити) — приготувати на вершковому маслі яєчню. Але будь обережним/-ою, жовток має залишитися цілим.
Коли побачиш золоту скоринку на тостах, витягай їх з духовки й клади зверху яєчню. Подавати можна з салатом зі свіжих овочів або з кавою. Бон апетіт!
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