Крок-мадам чи крок-місьє — що обереш для незвичайного сніданку?

Мабуть, у кожного іноді буває стан, коли всі звичні страви набридають і хочеться приготувати щось особливе й смачне.

Для такого випадку французи вигадали два типи гарячих бутербродів з шинкою і сиром, які назвали крок-місьє і крок-мадам (ніякого сексизму!)

Основна відмінність цих варіантів полягає в тому, що крок-мадам зверху має смажене яйце. Проте на цьому кількість варіацій страви не закінчується.

Ми пропонуємо приготувати класичний варіант.

Для цього тобі знадобиться:

Хліб для тостів — 4 скибочки

— Шинка — 2 скибочки

— Вершкове масло — 10 г

— Діжонська гірчиця — 1 ч. л.

— Молоко — 4 ст. л.

— Пшеничне борошно — 1 ч. л.

— Сир пармезан — 1 шматок.

Лови надлегкий рецепт смачного сніданку

Спершу потрібно обрізати скоринки хліба. Два шматочки змащуємо вершковим маслом і відправляємо у духовку, розігріту до 180 °C, на 5–7 хвилин.

Цей час не гаємо, а робимо соус. Родзинка крок-мадам полягає в соусі. Інакше це вийде просто сендвіч.

Отже, розтоплюємо небагато вершкового масла на сковорідці. Туди додаємо борошно, молоко, гірчицю та тертий сир. Гарненько перемішуємо.

Приміточка: соус має бути густим і не розтікатися.

Дві скибочки хліба, що залишилися, змащуємо соусом. Далі зверху кладемо шинку, тертий сир та накриваємо хлібом з духовки.

Усю цю красу ставимо в духовку ще на 5–7 хвилин, поки сир не розплавиться.

Останній штрих для крок-мадам (якщо віддаєш перевагу крок-місьє, цей пункт можна пропустити) — приготувати на вершковому маслі яєчню. Але будь обережним/-ою, жовток має залишитися цілим.

Коли побачиш золоту скоринку на тостах, витягай їх з духовки й клади зверху яєчню. Подавати можна з салатом зі свіжих овочів або з кавою. Бон апетіт!

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