Як приготувати вишукану картоплю по-селянськи — ключики до розгадки дав Ярославський

Суддя шоу МастерШеф Володимир Ярославський поділився секретами картоплі по-селянськи із золотою скоринкою.

Секрети від Володимира Ярославського

Нагріти духовку обов’язково треба заздалегідь, бо на холодному деку картопля може пустити сік. Це зіпсує страву.

Коли картопля в духовці, звертай увагу більше на її колір, аніж на час приготування. Зверху має з’явитися рум’яна скоринка.

Завдяки перфорованому деку картопля покривається скоринкою з усіх боків і швидше готується.

Сорт картоплі також важливий! Обирай Арізону, Беларозу, Лабеллу, Ред Леді, Еволюшн, Мадлен, Рив‘єру, Синьоглазку або просто жовту зсередини картоплю. Чим жовтіший м’якуш, тим смачнішою буде страва.

Нумо готувати.

Рецепт страви

Спершу обери цілі й красиві картоплинки. Замочи їх у воді, а потім гарненько помий. Можна навіть використати для цього щітку. Поки духова шафа розігрівається до 210 ℃, наріж картоплю скибочками, посоли та додай спецій на свій смак. Це може бути паприка, цибулевий та/або часниковий порошок, чорний та червоний перець, сухі трави (тим’ян, базилік тощо). Не забудь полити картопельку олією та добре перемішати. Тепер можна викладати цю красу на деко і відправляти в духовку на 20 хв.

Ідеально буде посипати готову страву подрібненим часником та зеленню, пармезаном або іншим витриманим сиром.

Якщо ти цінуєш свій час і хочеш готувати просто, швидко та смачно, то лови рецепти страв для холостяків та холостячок.