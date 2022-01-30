Як приготувати вишукану картоплю по-селянськи — ключики до розгадки дав Ярославський

Суддя шоу МастерШеф Володимир Ярославський поділився секретами картоплі по-селянськи із золотою скоринкою.
Нагріти духовку обов’язково треба заздалегідь, бо на холодному деку картопля може пустити сік. Це зіпсує страву.
Коли картопля в духовці, звертай увагу більше на її колір, аніж на час приготування. Зверху має з’явитися рум’яна скоринка.
Завдяки перфорованому деку картопля покривається скоринкою з усіх боків і швидше готується.
Сорт картоплі також важливий! Обирай Арізону, Беларозу, Лабеллу, Ред Леді, Еволюшн, Мадлен, Рив‘єру, Синьоглазку або просто жовту зсередини картоплю. Чим жовтіший м’якуш, тим смачнішою буде страва.
Нумо готувати.
Ідеально буде посипати готову страву подрібненим часником та зеленню, пармезаном або іншим витриманим сиром.
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