Сьогодні можна без доставки: рецепти простих і смачних страв для холостяків та холостячок

Суперечки, хто готує краще – чоловіки чи жінки – можуть існувати довше, ніж наша планета. Проте що ж робити, коли часу і сил не так багато, а до твого імені часто додають горде слово холостяк чи холостячка?

На допомогу прийдуть кілька рецептів, які допоможуть втамувати голод після тривалого робочого дня або коли на вулиці негода і виходити кудись узагалі не хочеться, а кур’єрів теж стало шкода.

Куряче філе в пивному клярі

Мало кому можуть не сподобатись нагетси або ж куряче м’ясо у клярі, що відносить дорослих людей спогадами на мамину кухню. Чому б не спробувати власноруч приготувати таку улюблену страву?

Інгредієнти

2 великих курячих філе

половина склянки світлого пива

1 зубчик часнику

7 ст. л. білого борошна

1 яйце

сіль

суміш перців

спеції для курки

Спосіб приготування

Спочатку необхідно промити й підсушити паперовим рушником куряче філе, після чого нарізати його на скибочки. Потім м’ясо посолити, поперчити та натерти подрібненим часником.

Для кляру слід змішати пиво з сирим яйцем, борошном та спеціями за смаком. Інгредієнти збиваються виделкою, поки маса не стане однорідною.

Після цього потрібно розігріти пательню та вилити на неї соняшникову олію. Коли вона буде достатньо нагріта, шматочки м’яса занурити в суміш повністю та викласти смажитись. Вони мають стати рум’яними з усіх боків.

Боул з кускусом

Боул – це не лише модне слово для молоді, але й гарна ідея для обіду людини, яка не має багато навичок чи часу на приготування їжі. Основною ідеєю страви залишається бажання зібрати усі необхідні для організму елементи й максимально насититись.

Інгредієнти

300 г м’яса або риби

1 ст. кускусу

сік 1 лимона

1 огірок

6 шт. помідорів чері або 2 звичайних помідори

1 болгарський перець

0,5 склянки оливок без кісточок

0,5 склянки сиру фета

свіжа зелень

сіль

Спосіб приготування

Складати боул досить просто. Спочатку варто залити кускус окропом, який має лише трохи покрити крупу в ємності. Потім трохи посолити його, закрити кришкою і дати постояти хвилин п’ять.

Далі викласти кускус у тарілку, де ви будете збирати боул. Потім до нього можна додати куряче філе, як із попереднього рецепта, або ж просто смажене м’ясо чи рибу.

Помідори, огірок та болгарський перець промити, видалити місця кріплення плодоніжок, у перцю – насіння та нарізати їх смужками або ж кубиками. Потім викладіть їх разом з оливками (якщо ви їх любите) та сиром у ємність до кускусу та м’яса чи риби.

Зверху усе можна полити лимонним соком та насолоджуватись своїм кулінарним творінням.

Фетучіні (макарони) у вершковому соусі

Звичайні макарони врятували не одне життя від жахливих звуків бурчання у животі. Проте фетучіні можуть не лише урізнобарвити вашу вечерю, але й додати особливого настрою. І хтозна, можливо наступного разу ви приготуєте цю порцію на двох?

Інгредієнти

450 г макаронів (фетучіні або ж спагеті)

150 г сиру твердого (бажано пармезан, але інший теж гарно смакуватиме)

75 г вершкового масла

450 г вершків

сіль

перець

Спосіб приготування

Налийте у велику каструлю воду (приблизно дволітрову каструлю можна заповнити трохи більше ніж наполовину). Доведіть рідину до кипіння й акуратно опустіть макарони, щоб не зламати їх. Варити макарони потрібно зазвичай хвилин десять.

Щойно будуть готові, злийте з них воду. Каструлю можна взяти за ручки рушником, накрити її кришкою й обережно позбутися зайвої рідини, виливши її у раковину.

Далі можна приступати до приготування вершкового соусу. Спочатку потрібно натерти сир. Потім поставити пательню на вогонь і викласти на дно вершкове масло, нарізане шматочками. Трохи зачекати, коли воно повністю розтопиться.

Після цього можна влити тонким струменем вершки на пательню з маслом. Далі потрібно їх збовтати виделкою або вінчиком. Потім висипати більшу частину сиру на пательню.

Додайте сіль і перець за смаком. Куштувати соус ще ніхто не забороняв, але будьте обережними. Тепер перемішуйте соус доти, поки сир повністю не розплавиться.

У цей вершково-сирний соус викладіть відварені раніше макарони й добре перемішайте їх, не знімаючи з вогню. Після цього зніміть готові макарони з соусом з вогню.

Їсти страву варто в гарячому вигляді, щойно з плити. Поєднати її можна, як і попередню, з куркою у клярі.

Французькі тости

Чомусь усім здається, що французькі рецепти занадто складні. Тому доводиться відмовлятися від вишуканих страв, а особливо десертів. Однак існує один добрий та перевірений, який під силу будь-кому. Французькі тости зможуть зробити ваш ранок напрочуд затишним.

Інгредієнти

8 скибочок білого хліба

4 яйця

150 мл молока

1 ст. л. цукру

дрібка ваніліну (обирайте самі, що для вас означає дрібка, залежно від того, наскільки ви його любите)

1 ч. л. кориці

соняшникова олія

ванільне морозиво

варення або джем

Спосіб приготування

Спочатку потрібно збити яйця у великій мисці. Потім додати до них молоко, корицю, цукор і ванільний екстракт. Знову збийте, поки суміш не стане однорідною.

Далі необхідно поставити пательню на середній вогонь та додати на неї соняшникову олію. Коли вона розігріється, занурити один шматочок хліба в яєчну суміш, щоб покрити обидві його сторони.

Коли олія розігріється, хліб в яєчній суміші можна викладати на пательню і смажити. Готуйте тости на одній стороні від трьох до чотирьох хвилин або ж до золотистої скоринки. Потім переверніть хліб та залиште його стільки ж часу на іншому боці.

Готові французькі тости варто перекласти на велику тарілку. Їх можна скласти один на одного та прикрасити улюбленим варенням або джемом та класичним ванільним морозивом.

Якщо тобі все ж таки хочеться відчути особливу домашню атмосферу, то варто скористатись давнім секретом ріелторів і заповнити дім запахом свіжої випічки. Радимо скористуватись надлегким рецептом смачного печива від фіналістки МайстерШеф-11.