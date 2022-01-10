Сегодня можно без доставки: рецепты простых и вкусных блюд для холостяков и холостячек

Споры, кто готовит лучше – мужчины или женщины – могут существовать дольше, чем наша планета. Но что делать, когда времени и сил не так много, а к твоему имени часто добавляют гордое слово холостяк или холостячка?

На помощь придут несколько рецептов, которые помогут утолить голод после длительного рабочего дня или когда на улице непогода и выходить куда-то вообще не хочется, а курьеров тоже стало жалко.

Куриное филе в пивном кляре

Мало кому могут не понравиться нагетсы или куриное мясо в кляре, что возвращает взрослых людей воспоминаниями на мамину кухню. Почему бы не попробовать самим приготовить такое любимое блюдо?

Ингредиенты

2 больших куриных филе

половина стакана светлого пива

1 зубчик чеснока

7 ст. л. белой муки

1 яйцо

соль

смесь перцев

специи для курицы

Способ приготовления

Сначала необходимо промыть и подсушить бумажным полотенцем куриное филе, после чего нарезать его на ломтики. Затем мясо посолить, поперчить и натереть измельченным чесноком.

Для кляра следует смешать пиво с сырым яйцом, мукой и специями по вкусу. Ингредиенты сбиваются вилкой, пока масса не станет однородной.

После этого нужно разогреть сковороду и вылить на нее подсолнечное масло. Когда она будет достаточно нагрета, кусочки мяса погрузить в смесь и выложить жариться. Они должны стать румяными со всех сторон.

Боул с кускусом

Боул – это не только модное слово для молодежи, но и хорошая идея для обеда человека, не имеющего много навыков или времени на приготовление пищи. Основной идеей блюда остается желание собрать все необходимые для организма элементы и максимально насытиться.

Ингредиенты

300 г мяса или рыбы

1 ст. кускуса

сок 1 лимона

1 огурец

6 шт. помидоров черри или 2 обычных помидора

1 болгарский перец

0,5 ст. оливок без косточек

0,5 ст. сыра фета

свежая зелень

соль

Способ приготовления

Собирать боул довольно просто. Сначала следует залить кускус кипятком, который должен лишь чуть-чуть покрыть крупу в емкости. Затем немного посолить его, закрыть крышкой и дать постоять минут пять.

Далее нужно выложить кускус в тарелку, где вы будете собирать боул. Затем к нему можно добавить куриное филе, как в предыдущем рецепте, или просто жареное мясо или рыбу.

Помидоры, огурец и болгарский перец промыть, удалить места крепления плодоножек, у перца – семена и нарезать их полосками или кубиками. Затем выложите их вместе с оливками (если вы их любите) и сыром в емкость до кускуса и мяса или рыбы.

Сверху можно полить лимонным соком и наслаждаться своим кулинарным творением.

Фетучини (макароны) в сливочном соусе

Обычные макароны спасли не одну жизнь от ужасных звуков урчания в животе. Однако фетучини могут не только разнообразить ваш ужин, но и придать особого настроения. И кто знает, возможно, в следующий раз вы приготовите эту порцию на двоих?

Ингредиенты

450 г макаронов (фетучини или спагетти)

150 г сыра твердого (желательно пармезан, но другой тоже хорошо подойдет)

75 г сливочного масла

450 г сливок

соль

перец

Способ приготовления

Налейте в большую кастрюлю воду (примерно двухлитровую кастрюлю можно заполнить чуть больше половины). Доведите жидкость до кипения и аккуратно опустите макароны, чтобы не сломать их. Варить макароны нужно, как правило, минут десять. Как только макаронные изделия будут готовы, слейте с них воду. Кастрюлю можно взять за ручки полотенцем, накрыть ее крышкой и осторожно избавиться от лишней жидкости, вылив ее в раковину.

Далее можно приступать к приготовлению сливочного соуса. Сначала нужно натереть сыр. Затем поставить сковороду на огонь и выложить на дно сливочное масло, нарезанное кусочками. Надо немного подождать, когда оно полностью растопится.

После этого можно влить тонкой струей сливки в сковороду с маслом. Далее нужно их взболтать вилкой, или венчиком. Затем высыпать большую часть сыра в сковороду.

Добавьте соль и перец по вкусу. Пробовать соус еще никто не запрещал, но будьте осторожны. Теперь перемешивайте его, пока сыр полностью не расплавится.

В этот сливочно-творожный соус выложите отваренные ранее макароны и хорошо перемешайте их, не снимая с огня. После этого снимите готовые макароны с соусом из огня.

Есть блюдо следует в горячем виде, только из плиты. Соединить его можно, как и предыдущее, с курицей в кляре.

Французские тосты

Почему-то всем кажется, что французские рецепты слишком сложные. Поэтому приходится отказываться от изысканных блюд, особенно десертов. Однако существует один добрый и проверенный, который по силам любому. Французские тосты смогут сделать ваше утро удивительно уютным.

Ингредиенты

8 ломтиков белого хлеба

4 яйца

150 мл молока

1 ст. л. сахара

щепотка ванилина (выбирайте сами, что для вас значит щепотка, в зависимости от того, насколько вы его любите)

1 ч. л. корицы

подсолнечное масло

ванильное мороженое

варенье или джем

Способ приготовления

Сначала нужно взбить яйца в большой миске. Затем добавить к ним молоко, корицу, сахар и ванильный экстракт. Снова взбейте, пока смесь не станет однородной.

Далее необходимо поставить сковороду на средний огонь и добавить подсолнечное масло. Когда она разогреется, погрузить один кусочек хлеба в яичную смесь, чтобы покрыть обе его стороны.

Когда масло разогреется, хлеб в яичной смеси можно выкладывать на сковороду и жарить. Готовьте тосты на одной стороне от трех до четырех минут или же до золотистой корочки. Затем переверните хлеб и оставьте его столько времени на другой стороне.

Готовые французские тосты следует переложить на большую тарелку. Их можно сложить друг на друга и украсить любимым вареньем или джемом и классическим ванильным мороженым.

Если тебе все же хочется почувствовать особую домашнюю атмосферу, то стоит воспользоваться давним секретом риэлторов и заполнить дом запахом свежей выпечки. Советуем воспользоваться сверхлегким рецептом вкусного печенья от финалистки МайстерШеф-11.