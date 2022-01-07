Апельсиновый рай — сверхлегкий рецепт печенья от суперфиналистки МастерШеф-11

Организовать себе оранжевое настроение просто — приготовь вкусное апельсиновое печенье по рецепту суперфиналистки шоу МастерШеф-11 Светланы Ткаченко.

Найди у себя:

100 г сливочного масла

80 г сахара

50 г цитрусовой пасты или цедры

1 яйцо

300 г муки

2 г разрыхлителя

Пошаговый рецепт апельсинового печенья

Взбей мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Добавь яйцо и цитрусовую пасту (цедру). Снова взбей миксером. Добавь просеянную муку, разрыхлитель и хорошо все смешай. Сформируй из теста печенюшки или шарики. А если хочешь придать печенью форму долек апельсина, тесто необходимо подержать в холодильнике пару часов. Выпекай печенье при 180 ° С до десяти минут.

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