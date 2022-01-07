Апельсиновый рай — сверхлегкий рецепт печенья от суперфиналистки МастерШеф-11

Организовать себе оранжевое настроение просто — приготовь вкусное апельсиновое печенье по рецепту суперфиналистки шоу МастерШеф-11 Светланы Ткаченко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУПЕРФИНАЛИСТ МАСТЕРШЕФ 11???????? (@_svitlana_tkachenko_)
Публикация от СУПЕРФИНАЛИСТ МАСТЕРШЕФ 11???????? (@_svitlana_tkachenko_)
Вуаля — сладкий шедевр готов дарить рождественское настроение.
Цитрусовые ассоциируются с зимними праздниками не зря. Они поднимают настроение ярким цветом и сладким вкусом, а также иммунитет своими полезными свойствами.
Даже обычные сырники приобретают необычный привкус с апельсиновым соусом. Читай, как приготовить вкусные сырники — рецепт судьи шоу МастерШеф Владимира Ярославского.