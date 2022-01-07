Апельсиновий рай — надлегкий рецепт печива від суперфіналістки МастерШеф-11

Організувати собі помаранчевий настрій просто — приготуй смачне апельсинове печиво за рецептом суперфіналістки шоу МастерШеф-11 Світлани Ткаченко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУПЕРФИНАЛИСТ МАСТЕРШЕФ 11???????? (@_svitlana_tkachenko_)
Публикация от СУПЕРФИНАЛИСТ МАСТЕРШЕФ 11???????? (@_svitlana_tkachenko_)
Вуаля — солодкий шедевр готовий дарувати різдвяний настрій.
Цитрусові асоціюються із зимовими святами недарма. Вони покращують настрій яскравим кольором і солодким смаком, а також імунітет своїми корисними властивостями.
Навіть звичайні сирники набувають незвичайного присмаку з апельсиновим соусом. Читай, як приготувати смачні сирники — рецепт судді шоу МастерШеф Володимира Ярославського.