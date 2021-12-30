Мандарин багато не буває: рецепт святковго тарту від переможця МастерШеф Богдана Шинкарьова

Ти відчуваєш це? Запах мандарин у повітрі? Це означає тільки одне — Новий рік. Як би банально не було, але це зимове свято асоціюється у нас з цитрусовими.

Адже саме в цей період ми їмо досхочу мандаринів та апельсинів.

Переможець 11 сезону шоу МастерШеф на СТБ Богдан Шинкарьов поділився рецептом страви, яка ідеально доповнить новорічний стіл.

Ми з вами готуватимемо тарт з мандариново-грейпфрутовим курдом.

Звучить дуже смачно! Переходимо до рецепту.

Інгредієнти для тіста:

200 борошна (пшеничного)

50 борошна (мигдалевого)

60 г цукрової пудри

1 яйце

130г вершкового масла

Приготування

Змішуємо сухі інгредієнти та додаємо холодну олію. Можна це робити руками, можна холодним ножем або в комбайні.

Після додаємо яйце і загортаємо в плівку. Відправляємо все в холодильник десь на годину.

Я, до речі, люблю розкотити тісто одразу, але ви можете розкотити і після охолодження, — каже Богдан.

Формуємо тарт, відправляємо запікатись на 15 хвилин у духовку на 170 °C.

Готуємо цитрусовий курд

Беремо 100г цукру і натираємо в нього цедру 2 лимонів. Давимо сік з 1 лимона, 4 мандарин та 1/2 грейпфрута. Змішуємо 2 яйця + 1 жовток із цукром, до розчинення. Додаємо сік в отриману суміш сотейник і доводимо до температури 82 градуси. Додаємо 5 листів попередньо замоченого желатину (не дайте масі закипіти, інакше желатин не спрацює). Протираємо суміш (не обов’язковий пункт, можна пропустити це, якщо готуєте не на МастерШеф). Накриваємо плівкою в контакт (щоб вона торкалася крему) і охолоджуємо курд, десь так градусів до 30-35. Додаємо 125г олії кімнатної температури за допомогою блендера.

Курд готовий!

Меренга

Далі нам треба зробити меренгу. Для цього нам знадобиться 50г білка та 100г цукру.

Приготування:

У холодній мисці збиваємо білки, потроху додаючи цукор.

Обов’язково простежте, щоб туди не потрапили жовтки, інакше доведеться все переробляти.

— Збиваємо до стану щільних піків, це коли за віночком буде така дзьоба тягнутися, — каже переможець МастерШеф.

В ідеалі її припалити пальником, але якщо в тебе його немає, то ввімкни гриль у духовці на максимум і залиш на 2 хвилини приблизно!

Але треба стояти біля меренги та уважно стежити, зайві 10-15 секунд і вона згорить!

Ось все і готово. Смачного!

Новорічний стіл зазвичай ломиться не тільки від ваги десертів, а й від м’ясних страв. Раніше ми розповідали про м’ясні страви на Новий рік.

Своїми смачними рецептами поділився один з найвідміших шеф-кухарів світу Джеймі Олівер. Не бійся, з цими стравами справиться кожен.