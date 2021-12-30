Мандарин багато не буває: рецепт святковго тарту від переможця МастерШеф Богдана Шинкарьова

Ти відчуваєш це? Запах мандарин у повітрі? Це означає тільки одне — Новий рік. Як би банально не було, але це зимове свято асоціюється у нас з цитрусовими.
Адже саме в цей період ми їмо досхочу мандаринів та апельсинів.
Переможець 11 сезону шоу МастерШеф на СТБ Богдан Шинкарьов поділився рецептом страви, яка ідеально доповнить новорічний стіл.
Звучить дуже смачно! Переходимо до рецепту.
Інгредієнти для тіста:
Приготування
Змішуємо сухі інгредієнти та додаємо холодну олію. Можна це робити руками, можна холодним ножем або в комбайні.
Після додаємо яйце і загортаємо в плівку. Відправляємо все в холодильник десь на годину.
Я, до речі, люблю розкотити тісто одразу, але ви можете розкотити і після охолодження, — каже Богдан.
Я, до речі, люблю розкотити тісто одразу, але ви можете розкотити і після охолодження, — каже Богдан.
Формуємо тарт, відправляємо запікатись на 15 хвилин у духовку на 170 °C.
Курд готовий!
Далі нам треба зробити меренгу. Для цього нам знадобиться 50г білка та 100г цукру.
Приготування:
У холодній мисці збиваємо білки, потроху додаючи цукор.
Обов’язково простежте, щоб туди не потрапили жовтки, інакше доведеться все переробляти.
Обов’язково простежте, щоб туди не потрапили жовтки, інакше доведеться все переробляти.
— Збиваємо до стану щільних піків, це коли за віночком буде така дзьоба тягнутися, — каже переможець МастерШеф.
В ідеалі її припалити пальником, але якщо в тебе його немає, то ввімкни гриль у духовці на максимум і залиш на 2 хвилини приблизно!
Але треба стояти біля меренги та уважно стежити, зайві 10-15 секунд і вона згорить!
Ось все і готово. Смачного!
Новорічний стіл зазвичай ломиться не тільки від ваги десертів, а й від м’ясних страв. Раніше ми розповідали про м’ясні страви на Новий рік.
Своїми смачними рецептами поділився один з найвідміших шеф-кухарів світу Джеймі Олівер. Не бійся, з цими стравами справиться кожен.