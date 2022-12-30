Прибираємо котлетки зі столу — рецепти м’ясних страв до свят від Джеймі Олівера

Майже на кожному новорічному столі присутні страви з м’яса. Зазвичай це буженина, холодець, запечена курка чи індичка, домашні котлетки, відбивні тощо.
Можливо, цьогоріч треба урізноманітнити раціон?
Пропонуємо тобі рецепти м’ясних страв від одного з найвідоміших кухарів світу — Джеймі Олівера. Впевнені, щось тобі таки сподобається.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)
Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)
Теплий рулет з ковбаскою чилі — це райська насолода.
Теплий рулет з ковбаскою чилі — це райська насолода.
Порція: 10
Час приготування: 45 хв
Інгредієнти
Приготування
Якщо тобі і дітям набридли залишки їжі — це фантастична заміна традиційному сендвічу з індичкою на День боксу.
Якщо тобі і дітям набридли залишки їжі — це фантастична заміна традиційному сендвічу з індичкою на День боксу.
Порції: 4
Час приготування: 15 хв
Надзвичайно простий рецепт. Це чудовий, швидкий метод для справді хорошої, хрусткої подрібненої курки з додаванням часнику для додаткового смаку.
Надзвичайно простий рецепт. Це чудовий, швидкий метод для справді хорошої, хрусткої подрібненої курки з додаванням часнику для додаткового смаку.
Порція: 2
Час приготування: 20 хв
Використовувати шампури для приготування курячих льодяників — це справді весела річ, яку можна робити з дітьми. Їм сподобається допомагати готувати їх.
Використовувати шампури для приготування курячих льодяників — це справді весела річ, яку можна робити з дітьми. Їм сподобається допомагати готувати їх.
Порція: 2
Ніхто не дізнається, що це залишки індички, якщо вона буде оздоблена цим гострим перцем чилі.
Ніхто не дізнається, що це залишки індички, якщо вона буде оздоблена цим гострим перцем чилі.
Порція: 6
Час приготування: 2 год 35 хв
Для соусу гуакамоле
Порція: 8
Час приготування: 55 хв
Простий спосіб засмажити верхню частину яловичини, щоб щоразу вона була надзвичайно соковитою.
Простий спосіб засмажити верхню частину яловичини, щоб щоразу вона була надзвичайно соковитою.
Час приготування: 1 год 5 хв
Сподіваємося, що хоч одна з цих м’ясних страв стане окрасою твого новорічного столу. А якщо ти ще досі думаєш, що приготувати, радимо почитати про меню на Новий рік та обрати страву на свій смак.