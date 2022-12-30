Убираем котлетки со стола — рецепты мясных блюд к праздникам от Джейми Оливера

Почти на каждом новогоднем столе есть блюда из мяса. Обычно это буженина, холодец, запеченная курица или индейка, домашние котлетки, отбивные и другое.

Возможно, в этом году нужно разнообразить рацион?

Предлагаем тебе рецепты мясных блюд от одного из самых известных поваров мира — Джейми Оливера. Уверены, что-то тебе понравится.

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Рулетики с колбаской чили

Теплый рулет с колбасой чили — это райское наслаждение.

Порция: 10

Время приготовления: 45 мин

Ингредиенты

3-4 шт. красного перца чили (в зависимости от остроты, можно добавить 6, если ты фанат чили)

500 г колбасы из свинины высшего качества

½ ч. л. копченой паприки

мука (для посыпания)

500 г листового теста

2 желтка

1 ч. л. молока

1 ст. л. цельных семян тмина

Приготовление

Сначала следует включить духовку, чтобы она прогрелась до 180 °C. Перец чили проткнуть и обжарить на огне или гриле до черного цвета и образования пузырьков. Положить в миску, накрыть пищевой пленкой и дать остыть. Когда перец остынет, снять кожицу и вытащить семена. Далее измельчить мякоть чили и смешать с колбасой, паприкой и щепоткой черного перца. Следующее, что мы должны сделать, это посыпать рабочую поверхность мукой, чтобы не прилипало тесто. Разрезать слоеное тесто пополам и раскатать на две полоски размером 50х15 см каждая. Сформировать из мяса колбаски и выложить посередине каждой полоски. Взбить желтки с молоком, затем смазать тесто с обеих сторон колбасы яичной смесью. Сложить тесто и прижать, чтобы запечатать. Верхушку колбасных рулетов смазать яичным желтком, посыпать семенами тмина и морской солью. Нарезать кусочками длиной 5 см и положить на противень. Выпекать 20 минут, пока они не набухнут и не станут золотисто-коричневыми.

Кесадилья на День бокса

Если тебе и детям надоели остатки еды — это фантастическая замена традиционного сэндвича с индейкой.

Порции: 4

Время приготовления: 15 мин

Ингредиенты

8 мягких лепешек

8 ст. л. качественного клюквенного соуса

300 г приготовленной индейки

150 г камамбера

несколько веточек свежего тимьяна

Приготовление

Выложить 4 коржа и смазать их 2 ст. л. клюквенного соуса, затем нарезать и разделить между ними индейку. Нарезать камамбер как можно тоньше, равномерно распределить по индейке и посыпать листьями тимьяна. Сверху на каждый выложить последний корж. Одну за другой обжарить лепешки в большой сковороде на среднем огне. Когда нижняя сторона станет хрустящей и золотистой (приблизительно через 2-3 минуты), осторожно перевернуть и жарить несколько минут, затем переместить на доску и нарезать ломтиками.

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Хрустящая курица с чесноком

Очень простой рецепт. Это отличный, быстрый метод для действительно хорошей, хрустящей измельченной курицы с добавлением чеснока для дополнительного вкуса.

Порция: 2

Время приготовления: 20 мин

Ингредиенты

2 куриные грудки весом 120 г

2 толстых ломтика цельнозернового хлеба с семенами (по 75 г)

1 зубчик чеснока

1 лимон

50 г рукколы



Приготовление

Куриную грудку поместить между двумя листами пергаментной бумаги и отбить ее примерно до 1 см толщиной. Положить в сковороду. Хлеб измельчить в кухонном комбайне. Почистить чеснок, измельчить и добавить в хлеб. Насыпать смесь на курицу, хорошо растереть с каждой стороны, накрыть бумагой и снова постучать по ней, чтобы больше вбить крошки в мясо. Обжарить курицу в 1 ст. л. оливкового масла по 3 минуты с каждой стороны или до хрустящей, золотистой корочки и готовности. Нарезать ломтиками, положить на тарелку и приправить морской солью, черным перцем, посыпать рукколой с лимоном. Подавать с дольками лимона.

Куриные леденцы Buddy’s BBQ

Использовать шампура для приготовления куриных леденцов — действительно веселая вещь, которую можно делать с детьми. Им понравится помогать готовить их.

Порция: 2

Время приготовления: 20 мин

Ингредиенты

150 г цельнозернового кускуса

оливковое масло

2 лимона

2 куриные грудки весом 120 г

4 веточки свежего розмарина (связать между собой веревкой)

1 ч. л. жидкого меда

1 красный перец

¼ маленького красного лука

150 г свежего ананаса

оливковое масло первого отжима

½ пучка свежей мягкой зелени (15 г)

4 ст. л. натурального йогурта

Приготовление

Первое, что нам нужно сделать — это замочить 6 деревянных шпажек в миске с холодной водой (это не даст им пригореть на мангале позже). Далее переходим к приготовлению. Поместить кускус в миску и добавить ½ ст. л. растительного масла. Мелко натереть цедру ½ лимона, выжать половину сока. Залить кипятком. Накрыть миску и отставить в сторону. Теперь надо очень аккуратно вставить по 3 шпажки горизонтально в каждую куриную грудку (если шампуры слишком длинные, разрежьте их пополам). Затем приправить куриные грудки черным перцем, выжать сок ½ лимона и сбрызнуть ½ ст. л. оливкового масла. Этот шашлык можно приготовить на горячем гриле или раскаленной сковороде на плите. В любом случае готовить мясо нужно в течение 8-10 минут или до золотистого цвета и готовности, регулярно переворачивая щипцами. В последнюю минуту приготовления надо украсить веточками розмарина и смазать курицу медом, придав ей замечательную липкую глазурь. Чтобы приготовить вкусную сальсу, сначала нужно очистить доску. Потом перец разрезать пополам, очистить от семян и мелко нарезать. Затем то же самое сделать с луком и ананасом. Затем положить все в миску, заправить лимонным соком и капелькой оливкового масла. Если у тебя есть зелень, следует мелко нарезать ее методом перекрестной нарезки и добавить в смесь. Перемешать запаренный кускус вилкой и разложить по тарелкам. На чистой доске острым ножом нарезать курицу между шпажками. На каждую тарелку выложить по три куриных леденца и подавать с сальсой из ананаса и перца, натуральным йогуртом и ломтиками лимона.

Индейка с чили

Никто не узнает, что это остатки индейки, если она будет украшена этим острым перцем чили.

Порция: 6

Время приготовления: 2 ч 35 мин

Ингредиенты

600 г готовой индейки

2 красные луковицы

1 морковь

1 лук-порей

1 красный перец

1 желтый перец

1 свежий красный перец чили

1 свежий зеленый перец чили

оливковое масло

1 пучок свежего кориандра (30 г)

1 ч. л. молотого тмина

1 ч. л. копченой паприки с горкой

1 ч. л. жидкого меда, по желанию

3 ст. л. белого винного уксуса, по желанию

3 х 400 г банки качественных сливовых помидоров

1 х 400 г банка фасоли или нута

2 лайма

сметана для подачи

Для соуса гуакамоле

2 спелых авокадо

2 спелых помидора

¼ красного лука

½ зубчика чеснока

1 свежий зеленый перец чили

1 пучок свежего кориандра (30 г)

1 лайм

Приготовление

Первое, что нужно сделать — это разогреть духовку до 180 °C. Лук и морковь почистить и крупно нарезать, а лук-порей — мелко. Очистить перец и перец чили от семян и мелко нарезать. Нагреть несколько капель оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Добавить лук, морковь, лук-порей, перец и чили, и готовить, периодически помешивая, около 5 минут. Собрать листья кориандра и мелко нарезать стебли. Бросить в сковороду стебли кориандра, тмин и паприку и готовить еще 10 минут, часто помешивая, пока ингредиенты не станут мягкими и вкусными. Тем временем нужно нарезать мясо индейки. Добавить в сковороду с овощами щепотку морской соли и черного перца, затем добавить индейку и снять кастрюлю с огня. Измельчить помидоры, высушить и добавить нут или фасоль — все перемешать. Поставить его в разогретую духовку, чтобы он выпарился, на 2 часа. В это время готовим гуакамоле. Нужно очистить авокадо от кожуры и косточки, поместить одно в кухонный комбайн. Помидоры разрезать пополам, лук и чеснок почистить, очистить чили от косточек и добавить все это в кухонный комбайн вместе с кориандром. Вилкой разминаем другое авокадо в миске, чтобы оно было красивым и густым. К смеси в кухонном комбайне добавляем соль и сок лайма по вкусу. Взбить еще раз, затем перемешать в миске с плотным авокадо. Вынуть чили из духовки, добавить немного сока лайма и листьев кориандра, перемешать. Подавать блюдо можно с рисом басмати или коржами, приготовленными на пару. Можно добавить листья кориандра и мелко нарезанный перец чили. Сверху добавить сметану и гуакамоле.

Рождественский киш

Порция: 8

Время приготовления: 55 мин

Ингредиенты

375 г предварительно раскатанного песочного теста

3 больших яйца

150 мл сливок

50 г сыра Чеддер

100 г вареной ветчины высокого качества

50 г сыра стилтон

несколько веточек свежего шалфея

Приготовление

Первое, что нужно сделать — это разогреть духовку до 180ºC. Взять форму для тарта диаметром 20 см. Выстелить тесто, проколоть вилкой и поставить в морозильную камеру на час. Форму для тарта застелить промасленной бумагой и засыпать бобами или рисом. Выпекать в духовке 15 минут. Снять бумагу и бобы, затем запекать еще 5 минут. В большой миске взбить яйца со сливками. Натереть на крупной терке чедер и добавить его. Нарезать ветчину. Покрошить стилтон, измельчить листья шалфея и приправить черным перцем. Перемешать все вилкой и влить в форму для теста. Запекать в духовке 25 минут до золотистого цвета.

Идеальный ростбиф

Простой способ зажарить верхнюю часть говядины, чтобы каждый раз она была очень сочной.

Порция: 6

Время приготовления: 1 ч 5 мин

Ингредиенты

1,5 кг верхней части говядины

2 средние луковицы

2 морковки

2 палочки сельдерея

1 луковица чеснока

1 пучок смешанных свежих трав, таких как чабрец, розмарин, лавра, шалфей

оливковое масло

Приготовление

Перед приготовлением вынуть говядину из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Разогреть духовку до 240 °C. Овощи помыть и крупно нарезать (чистить их не нужно). Головку чеснока разломить на зубчики, оставив их неочищенными. Собрать все овощи, чеснок и зелень на середину большого противня и сбрызнуть растительным маслом. Мясо полить растительным маслом и хорошо приправить морской солью и черным перцем. Положить говядину поверх овощей. Поставить противень в духовку, затем сразу убавить температуру до 200 °C и готовить один час. Если ты решил еще приготовить картофель и овощи, сейчас самое время заняться ими — поставь их в духовку на последние 45 минут. Натереть говядину на полпути приготовления. Также если овощи выглядят сухими, добавь на лоток немного воды, чтобы он не пригорел. Когда говядина приготовится по вашему вкусу, надо вынуть противень из духовки и переложить говядину на доску, чтобы остыла, примерно на 15 минут. Накрыть ее слоем фольги и полотенцем и оставить ее на время.

Надеемся, что хоть одно из этих мясных блюд станет украшением твоего новогоднего стола. А если ты до сих пор думаешь, что приготовить, то советуем почитать про меню на Новый год и выбрать блюдо себе по вкусу.