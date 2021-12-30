Мандарин много не бывает: рецепт праздничного торта от победителя МастерШеф Богдана Шинкарева

Ты чувствуешь это? Запах мандарин в воздухе? Это означает только одно – Новый год. Как-бы банально не было, но этот зимний праздник ассоциируется у нас с цитрусовыми.
Ведь именно в этот период мы едим вдоволь мандаринов и апельсинов.
Победитель 11 сезона шоу МастерШеф на СТБ Богдан Шинкарев поделился рецептом блюда, которое идеально дополнит новогодний стол.
Звучит очень вкусно! Переходим к рецепту.
Ингредиенты для теста:
Приготовление
Смешиваем сухие ингредиенты и добавляем холодное масло. Можно это делать руками, можно холодным ножом или в комбайне.
После добавляем яйцо, и заворачиваем в пленку. Отправляем все в холодильник, где-то на час.
Я, кстати, люблю раскатать тесто сразу, но вы можете раскатать и после охлаждения, — говорит Богдан.
Я, кстати, люблю раскатать тесто сразу, но вы можете раскатать и после охлаждения, — говорит Богдан.
Формируем тарт, отправляем запекаться на 15 минут в духовку на 170 градусов.
Курд готов!
Дальше нам нужно приготовить меренгу, для этого нам понадобится 50г белка и 100г сахара.
В холодной миске взбиваем белки, понемногу добавляя сахар.
Обязательно проследите, чтобы туда не попали желтки, иначе придется все переделывать.
Обязательно проследите, чтобы туда не попали желтки, иначе придется все переделывать.
— Взбиваем до состояния плотных пиков, это когда за венчиком будет такой клюв тянуться, — говорит победитель МастерШеф.
В идеале ее припалить горелкой, но у тебя дома её нет, я включи гриль в духовке на максимум и поставь меренгу на 2 минуты примерно.
Но нужно стоять возле и внимательно следить, лишние 10-15 секунд и она сгорит.
Вот и всё готово. Приятного аппетита!
Новогодний стол обычно ломается не только от тяжести десертов, но и от мясных блюд. Раньше мы рассказывали о мясных блюдах на Новый год.
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