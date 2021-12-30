Мандарин много не бывает: рецепт праздничного торта от победителя МастерШеф Богдана Шинкарева

Ты чувствуешь это? Запах мандарин в воздухе? Это означает только одно – Новый год. Как-бы банально не было, но этот зимний праздник ассоциируется у нас с цитрусовыми.

Ведь именно в этот период мы едим вдоволь мандаринов и апельсинов.

Победитель 11 сезона шоу МастерШеф на СТБ Богдан Шинкарев поделился рецептом блюда, которое идеально дополнит новогодний стол.

Мы с вами будем готовить тарт с мандариново-грейпфрутовым курдом.

Звучит очень вкусно! Переходим к рецепту.

Ингредиенты для теста:

200 муки(пшеничной)

50 муки(миндальной)

60 г сахарной пудры

1 яйцо

130г сливочного масла

Приготовление

Смешиваем сухие ингредиенты и добавляем холодное масло. Можно это делать руками, можно холодным ножом или в комбайне.

После добавляем яйцо, и заворачиваем в пленку. Отправляем все в холодильник, где-то на час.

Я, кстати, люблю раскатать тесто сразу, но вы можете раскатать и после охлаждения, — говорит Богдан.

Формируем тарт, отправляем запекаться на 15 минут в духовку на 170 градусов.

Готовим цитрусовый курд

Берем 100г сахара и натираем в него цедру 2 лимонов. Давим сок из 1 лимона, 4 мандарин и 1/2 грейпфрута. Смешиваем 2 яйца + 1 желток с сахаром, до растворения. Добавляем сок в полученную смесь в сотейник и доводим до температуры 82 градуса. Добавляем 5 листов предварительно замоченного желатина (не дайте массе закипеть, иначе желатин не сработает). Протираем смесь (не самый обязательный пункт, можно пропустить это, если готовите не на МастерШеф). Накрываем пленкой в контакт (чтобы она касалась крема) и охлаждаем курд, где-то так градусов до 30-35. Добавляем 125г масла комнатной температуры с помощью блендера.

Курд готов!

Меренга

Дальше нам нужно приготовить меренгу, для этого нам понадобится 50г белка и 100г сахара.

В холодной миске взбиваем белки, понемногу добавляя сахар.

Обязательно проследите, чтобы туда не попали желтки, иначе придется все переделывать.

— Взбиваем до состояния плотных пиков, это когда за венчиком будет такой клюв тянуться, — говорит победитель МастерШеф.

В идеале ее припалить горелкой, но у тебя дома её нет, я включи гриль в духовке на максимум и поставь меренгу на 2 минуты примерно.

Но нужно стоять возле и внимательно следить, лишние 10-15 секунд и она сгорит.

Вот и всё готово. Приятного аппетита!

Новогодний стол обычно ломается не только от тяжести десертов, но и от мясных блюд. Раньше мы рассказывали о мясных блюдах на Новый год.

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