Как приготовить изысканную картошку по-селянски — ключики к разгадке дал Ярославский

Судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский поделился секретами картошки по-селянски с золотой корочкой.

Секреты от Владимира Ярославского

Нагреть духовку обязательно нужно заранее, потому что на холодном противне картофель может пустить сок. Это испортит блюдо.

Когда картофель в духовке, обращай внимание больше на его цвет, чем на время приготовления. Сверху должна появиться румяная корочка.

Перфорированный противень позволяет картофелю быть с корочкой со всех сторон и быстрее готовиться.

Сорт картофеля тоже важен! Выбирай Аризону, Беларрозу, Лабеллу, Ред Леди, Эволюшн, Мадлен, Ривьеру, Синеглазку или просто желтую изнутри картошку. Чем желтее мякоть, тем вкуснее будет блюдо.

Давай готовить.

Рецепт блюда

Сначала выбери целый и красивый картофель. Замочи его в воде, а потом хорошенько помой. Можно даже использовать для этого щетку. Пока духовой шкаф разогревается до 210 ℃, нарежь картофель дольками, посоли и добавь специй по своему вкусу. Это может быть паприка, луковый и/или чесночный порошок, черный и красный перец, сухие травы (тимьян, базилик и т.д.). Не забудь полить картофель маслом и хорошо перемешать. Теперь можно выкладывать эту красоту на противень и отправлять ее в духовку на 20 мин.

Идеально будет посыпать готовое блюдо измельченным чесноком и зеленью, пармезаном или другим выдержанным сыром.

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