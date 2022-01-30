Как приготовить изысканную картошку по-селянски — ключики к разгадке дал Ярославский

Судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский поделился секретами картошки по-селянски с золотой корочкой.
Нагреть духовку обязательно нужно заранее, потому что на холодном противне картофель может пустить сок. Это испортит блюдо.
Когда картофель в духовке, обращай внимание больше на его цвет, чем на время приготовления. Сверху должна появиться румяная корочка.
Перфорированный противень позволяет картофелю быть с корочкой со всех сторон и быстрее готовиться.
Сорт картофеля тоже важен! Выбирай Аризону, Беларрозу, Лабеллу, Ред Леди, Эволюшн, Мадлен, Ривьеру, Синеглазку или просто желтую изнутри картошку. Чем желтее мякоть, тем вкуснее будет блюдо.
Давай готовить.
Идеально будет посыпать готовое блюдо измельченным чесноком и зеленью, пармезаном или другим выдержанным сыром.
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