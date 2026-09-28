Коли збирати яблука Голден: як зрозуміти, що плоди вже готові

Точні дати збору Голден Делішес щороку можуть трохи змінюватися залежно від регіону, погоди влітку та восени. Та все ж існують загальні правила і ознаки стиглості, на які варто орієнтуватися.

Як правильно визначити строки, коли збирати яблука Голден Делішес, і як правильно їх зберігати — читай у матеріалі.

Коли збирають яблука Голден

Голден Делішес — один із найвідоміших у світі сортів яблук, який легко впізнати за золотистою шкіркою та солодким медовим смаком.

Цікаво, що назва буквально й означає “золотий смачний”, а сам сорт випадково виявили у США ще наприкінці 19 століття.

Яблука Голден добре лежать узимку, а під час зберігання стають іще ароматнішими.

Тож коли збирають яблука Голден? У 2026 році варто орієнтуватися не лише на календар, а й на стан самих яблук.

Для тривалого зберігання їх зазвичай знімають, не чекаючи, поки плоди повністю дозріють на дереві.

Досвідчені садівники радять починати перевіряти Голден приблизно з кінця вересня, а в більш прохолодних регіонах урожай можна починати закладати на зберігання у кінці вересня — на початку жовтня.

Є простий спосіб зрозуміти, що час настав.

Яблуко має легко відділятися від гілки, якщо обережно підняти його вгору і повернути.

Насіння всередині має почати темнішати, а зелений колір шкірки поступово переходити у жовтуватий.

Водночас плід ще має залишатися твердим. Надто м’які яблука краще не закладати на тривале зберігання.

Збирати яблука найкраще в сухий прохолодний день. Не варто робити це після дощу або рано-вранці, коли плоди вкриті вологою.

Кожне яблуко знімай обережно, не кидай у відро і не пошкодь шкірку — навіть невелика подряпина може стати місцем, звідки почнеться гниття.

Як правильно зберегти яблука Голден

Для домашнього зберігання Голден розклади в один шар або невисокими рядами у чисті ящики.

Пошкоджені, червиві чи підгнилі плоди одразу відклади.

Найкраще місце — прохолодний льох із хорошою вентиляцією, без різких перепадів температури. Якщо яблука зберігаються довго, їх потрібно час від часу перебирати.

І ще одна практична порада: не клади яблука поруч із картоплею, цибулею та іншими овочами.

А перед закладанням на зиму не мий їх — захисний шар на шкірці допомагає довше зберігати плоди.

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