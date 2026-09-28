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Коли збирати яблука Голден: як зрозуміти, що плоди вже готові

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Вересня 2026, 16:00 3 хв.
коли збирати яблука голден
Фото Pexels

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