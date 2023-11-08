Що можна сіяти на зиму: культури для пізніх посівів

Восени садівники та городники закінчують свій сезон. Вони збирають урожай, очищують грядки та займаються консервацією овочів та фруктів на зиму.

Але навіть у холод деякі не поспішають розслаблятися та переставати працювати на землі. Бо це ідеальний період для посіву деяких культур. Що можна сіяти на зиму 2023 і як це правильно робити — читай в матеріалі.

Що можна сіяти на зиму: загальні правила

Для проведення озимих посівів досвічені городники не виділяють великі ділянки. Досить буде площі 5-6 м2. Обирай для цього рівне та сонячне місце.

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Починають посів на початку листопада. Для цього беруть сухий матеріал та не поливають ґрунт (аби паростки не зійшли й не промерзли).

Землю для посіву ущільнюють, а якщо потрібне додаткове утеплення — мульчують. Для посіву варто обирати сорти, на яких виробники вказують те, що насіння — саме для зимового посіву.

Що можна садити на зиму: картопля

Не так багато городників саджають картоплю на зиму. Однак якщо закопати її доволі глибоко (10 см), то овоч нормально може перенести зимові морози.

Для цього бери картоплю масою до 150 г. Аби посадка пройшла добре, використовуй спосіб здвоєних грядок (ширина 70 см, а відстань — 80 см). Також використовуй шаховий порядок при висаджуванні.

Культури, які можна садити під зиму: салат

Якщо ти посієш на зиму салат, зможеш ним ласувати вже ранньою весною. Адже насіння культури здатне стійко переносити морози.

Краще цим займатися тоді, коли на вулиці буде стале похолодання.

При цьому саджати насіння рекомендують на глибину 2-3 см. Відстань між рядками має бути до 40 см.

Що посадити під зиму: список культур

Окрім картоплі та салату, варто придивитися до наступних рослин та овочів:

Кріп. Висівай тоді, коли буде стале похолодання. Загортай насіння на глибину до 3 см. При цьому дотримуйся відстані між рядами (20-25 см). Не забудь перемішати насіння з піском і обов’язково зверху замульчуй. Петрушка. Терміни такі ж, як у кропу. Насіння засівай на глибину 1,5 см. Дотримуйся відстані між рядами до 25 см. Кінза. Рослина, яка теж не боїться заморозків. Висівай на глибину 1, 5 см (відстань між рядами має бути до 30 см). Шпинат. У листопаді варто зайнятися посівом шпинату. Для цього засівай салат на глибину 4 см та збережи відстань між рядами до 20 см. Морква. Найоптимальніша відстань між рядами посівів — до 20 см. Буряк. Можна сіяти до кінця листопада. Для цього поміщай насіння на глибину до 5 см (при відстані 7-10 см). Часник. Варто саджати за кілька тижнів до стійких похолодань. Зубчики закладають на 3-5 см, дотримуючись відстані між рядами до 25 см. Редис. Краще засівати в кінці листопада.

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