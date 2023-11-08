Що можна сіяти на зиму: культури для пізніх посівів

Восени садівники та городники закінчують свій сезон. Вони збирають урожай, очищують грядки та займаються консервацією овочів та фруктів на зиму.
Але навіть у холод деякі не поспішають розслаблятися та переставати працювати на землі. Бо це ідеальний період для посіву деяких культур. Що можна сіяти на зиму 2023 і як це правильно робити — читай в матеріалі.
Для проведення озимих посівів досвічені городники не виділяють великі ділянки. Досить буде площі 5-6 м2. Обирай для цього рівне та сонячне місце.
Починають посів на початку листопада. Для цього беруть сухий матеріал та не поливають ґрунт (аби паростки не зійшли й не промерзли).
Починають посів на початку листопада. Для цього беруть сухий матеріал та не поливають ґрунт (аби паростки не зійшли й не промерзли).
Землю для посіву ущільнюють, а якщо потрібне додаткове утеплення — мульчують. Для посіву варто обирати сорти, на яких виробники вказують те, що насіння — саме для зимового посіву.
Не так багато городників саджають картоплю на зиму. Однак якщо закопати її доволі глибоко (10 см), то овоч нормально може перенести зимові морози.
Для цього бери картоплю масою до 150 г. Аби посадка пройшла добре, використовуй спосіб здвоєних грядок (ширина 70 см, а відстань — 80 см). Також використовуй шаховий порядок при висаджуванні.
Якщо ти посієш на зиму салат, зможеш ним ласувати вже ранньою весною. Адже насіння культури здатне стійко переносити морози.
Краще цим займатися тоді, коли на вулиці буде стале похолодання.
Краще цим займатися тоді, коли на вулиці буде стале похолодання.
При цьому саджати насіння рекомендують на глибину 2-3 см. Відстань між рядками має бути до 40 см.
Окрім картоплі та салату, варто придивитися до наступних рослин та овочів:
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