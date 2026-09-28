Стиль життя

Що можна сіяти на зиму: культури для пізніх посівів

Анна Голішевська, редакторка сайту 28 Вересня 2026, 10:00 4 хв.
що садити на зиму
Фото Unsplash

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