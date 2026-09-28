Що можна сіяти на зиму: культури для пізніх посівів

Восени садівники та городники закінчують свій сезон. Вони збирають урожай, очищують грядки та займаються консервацією овочів та фруктів на зиму.

Але навіть у холод деякі не поспішають розслаблятися та працювати на землі. Бо це ідеальний період для посіву деяких культур. Що можна сіяти на зиму 2026/27 і як правильно робити пізній посів картоплі, салату, кропу, шпинату, моркви, часнику та редису — читай у матеріалі.

Що можна садити на зиму

Для проведення озимих посівів досвічені городники не виділяють великих ділянок. Досить буде площі 5-6 м². Вибери для цього рівне та сонячне місце.

Починають посів на початку листопада. Для цього беруть сухий матеріал та не поливають ґрунт (аби паростки не зійшли й не промерзли).

Землю для посіву ущільнюють, а якщо потрібне додаткове утеплення — мульчують. Для посіву варто вибирати сорти, на яких виробники вказують те, що насіння саме для зимового посіву.

Картопля

Не так багато городників саджають картоплю на зиму. Однак якщо закопати її доволі глибоко (на 10 см), то овоч нормально може перенести зимові морози. Для посіву картоплі на зиму підійдуть такі сорти: Удача, Лідер, Імпала, Синьоочка, Метеор, Санте. Вони ранньостиглі.

Для висадки бери картоплю масою до 150 г. Аби посадка пройшла добре, використовуй спосіб здвоєних грядок (ширина 70 см, а відстань — 80 см). Також використовуй шаховий порядок при висаджуванні.

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Салат

Якщо ти посієш на зиму салат, зможеш ним ласувати вже ранньою весною. Адже насіння культури здатне стійко переносити морози. Підійдуть сорти Багатир, Паризький, Валоне, крес-салат, голова янгола. Вони найкраще витримують морози і є ранньостиглими.

Краще цим займатися тоді, коли на вулиці буде стале похолодання.

При цьому саджати насіння рекомендують на глибину 2-3 см. Відстань між рядками має бути до 40 см.

Що посадити під зиму: список культур

Окрім картоплі та салату, варто придивитися до наступних рослин та овочів:

Кріп. Висівай тоді, коли буде стале похолодання. Загортай насіння на глибину до 3 см. При цьому дотримуйся відстані між рядами (20-25 см). Не забудь перемішати насіння з піском і обов’язково зверху замульчуй. Сорти: Алілуйя, Алігатор, Аврора, Спринтер. Петрушка. Терміни такі ж, як у кропу. Насіння засівай на глибину 1,5 см. Дотримуйся відстані між рядами до 25 см. Сорти: кучерява, Новас, Триплекс. Кінза. Рослина, яка теж не боїться заморозків. Висівай на глибину 1, 5 см (відстань між рядами має бути до 30 см). Сорти: Яскрава, Санто, Король ринку. Шпинат. У листопаді варто зайнятися посівом шпинату. Для цього засівай салат на глибину 4 см та збережи відстань між рядами до 20 см. Сорти: Боа, Фантазія, Матадор. Морква. Найоптимальніша відстань між рядами посівів — до 20 см. Сорти: Оленка, Ассоль, Артек, Малятко. Буряк. Можна сіяти до кінця листопада. Для цього поміщай насіння на глибину до 5 см (при відстані 7-10 см). Сорти: Бордо харківський, Пабло, Делікатесний, Червона куля. Часник. Варто саджати за кілька тижнів до стійких похолодань. Зубчики закладають на 3-5 см, дотримуючись відстані між рядами до 25 см. Сорти: Гермідор, Дюшес, Сочинський. Редис. Краще засівати в кінці листопада. Сорти: 18 днів, Родос, Джоллі.

Правила зимової висадки культур в різних регіонах України

Для ефективної висадки і вирощування картоплі та салатів, варто враховувати регіон проживання. На півночі та північному сході рослини потребують додаткового захисту й утеплення. Мульчуй землю листям, тирсою чи іншими способами.

У степових районах варто подбати про вологу землі. Брак снігу може спричинити перемерзання насіння, а також брак природної вологи.

Для висадки культур у гірських районах простеж, аби насіння мало морозостійкі показники. Вирощування може бути довгим через холод та вітри.

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