Буряк заграє новими фарбами — рецепт простого салату з козячим сиром від Ектора Хіменес-Браво

Буряк — недорогий овоч, при цьому дуже смачний і корисний. Для тебе точно не буде проблемою знайти його в Україні.

З нього можна зробити не тільки борщ та вінегрет, а ще безліч смачних страв.

Наприклад, салат із козячим сиром, апельсином та волоськими горіхами.

Цим простим, але смачним рецептом поділився відомий суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Це той саме салат, який замінить один із численних із майонезом на вашому столі.

Інгредієнти:

буряк запечений 100 гр

козячий сир 100 гр

апельсин 50 гр

грецький горіх 30 гр

листя салату

заправка у співвідношенні 3:2:1 — лимонний сік, цукор, оливкова олія

Приготування

Буряк попередньо запікаємо просто у фользі, без олії. Тоді вона не пригорить, і всі соки залишаться всередині.

Поламати козячий сир. Ламати його варто в рукавичках, саме тоді він не мажеться на пальцях.

Далі потрібно подрібнити горіхи.

Нарізаємо всі інгредієнти крупно та збираємо салат, краще це робити руками. Викладаємо зверху листя салату та поливаємо заправкою.

Лайфхак: щоб горіхи не розсипалися всюди, потрібно покласти їх у пакет zip-lock і подрібнити.

А якщо тобі набридли зимові морози і ти хочеш повернутися в тепле літо, пропонуємо тобі рецепт персикового десерту від Ектора. З цим ніжним та солодким десертом ти поринеш у приємні літні спогади.