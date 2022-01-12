Буряк заграє новими фарбами — рецепт простого салату з козячим сиром від Ектора Хіменес-Браво

Буряк — недорогий овоч, при цьому дуже смачний і корисний. Для тебе точно не буде проблемою знайти його в Україні.
З нього можна зробити не тільки борщ та вінегрет, а ще безліч смачних страв.
Наприклад, салат із козячим сиром, апельсином та волоськими горіхами.
Цим простим, але смачним рецептом поділився відомий суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Це той саме салат, який замінить один із численних із майонезом на вашому столі.
Це той саме салат, який замінить один із численних із майонезом на вашому столі.
Інгредієнти:
Приготування
Буряк попередньо запікаємо просто у фользі, без олії. Тоді вона не пригорить, і всі соки залишаться всередині.
Поламати козячий сир. Ламати його варто в рукавичках, саме тоді він не мажеться на пальцях.
Далі потрібно подрібнити горіхи.
Нарізаємо всі інгредієнти крупно та збираємо салат, краще це робити руками. Викладаємо зверху листя салату та поливаємо заправкою.
Лайфхак: щоб горіхи не розсипалися всюди, потрібно покласти їх у пакет zip-lock і подрібнити.
А якщо тобі набридли зимові морози і ти хочеш повернутися в тепле літо, пропонуємо тобі рецепт персикового десерту від Ектора. З цим ніжним та солодким десертом ти поринеш у приємні літні спогади.