Свекла заиграет новыми красками — рецепт простого салата с козьим сыром от Эктора Хименес-Браво

Свекла — недорогой овощ, при этом очень вкусный и полезный. Тебе точно не составит проблем найти его в Украине.
Из него можно сделать не только борщ и винегрет, а еще множество вкусных блюд.
Например, салат с козьим сыром, апельсином и грецкими орехами.
Этим простым, но вкусным рецептом поделился знаменитый судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
Это именно тот салат, который заменит один из многочисленных с майонезом на вашем столе.
Это именно тот салат, который заменит один из многочисленных с майонезом на вашем столе.
Ингредиенты:
Приготовление
Свеклу предварительно запекаем просто в фольге, без масла. Тогда она не пригорит и все соки останутся внутри.
Поломать козий сыр. Ломать его стоит в перчатках, именно тогда он не мажется на пальцах.
Дальше нужно подробить орехи.
Нарезаем все ингредиенты крупно и собираем салат. Лучше это делать руками. Выкладываем сверху листья салата и поливаем заправкой.
Лайфхак: чтобы не орехи не рассыпались повсюду, нужно их положить в пакет zip-lock и измельчить.
А если тебе надоели зимние морозы и ты хочешь вернуться в тёплое лето, предлагаем тебе рецепт персикового десерта от Эктора. С этим нежным и сладким десертом ты погрузишься в приятные летние воспоминания.