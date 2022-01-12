Свекла заиграет новыми красками — рецепт простого салата с козьим сыром от Эктора Хименес-Браво

Свекла — недорогой овощ, при этом очень вкусный и полезный. Тебе точно не составит проблем найти его в Украине.

Из него можно сделать не только борщ и винегрет, а еще множество вкусных блюд.

Например, салат с козьим сыром, апельсином и грецкими орехами.

Этим простым, но вкусным рецептом поделился знаменитый судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Это именно тот салат, который заменит один из многочисленных с майонезом на вашем столе.

Ингредиенты:

свекла запеченная 100 гр

козий сыр 100 гр

апельсин 50 гр

грецкий орех 30 гр

листья салата

заправка в соотношении 3:2:1 — лимонный сок, сахар, оливковое масло

Приготовление

Свеклу предварительно запекаем просто в фольге, без масла. Тогда она не пригорит и все соки останутся внутри.

Поломать козий сыр. Ломать его стоит в перчатках, именно тогда он не мажется на пальцах.

Дальше нужно подробить орехи.

Нарезаем все ингредиенты крупно и собираем салат. Лучше это делать руками. Выкладываем сверху листья салата и поливаем заправкой.

Лайфхак: чтобы не орехи не рассыпались повсюду, нужно их положить в пакет zip-lock и измельчить.

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