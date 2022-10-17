Від пухких оладок до ароматної рисової каші — шість традиційних українських сніданків

Традиційно українська кухня завжди була поживною, смачною та багатою на різні вітаміни та мікроелементи.

Це дозволяло нашим предкам зігріватись у холодну пору року та бути енергійними впродовж дня.

Та в нову еру ми потроху відходимо від звичаїв та приєднуємось до руху за швидку їжу, обираючи авокадо-тости, суперфуди та граноли.

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Гастрожурналістка Маша Сердюк вирішила нагадати виданню ELLE, як приготувати вдома традиційні українські сніданки.

Cирники: покроковий рецепт

Інгредієнти

кисломолочний сир — 500 г

борошно — 2 ст. л. з гіркою

цукор — 2 ст. л.

яйце — 1 шт.

сіль — дрібка

олія для смаження

Спосіб приготування

Перетри сир через сито або збий у блендері до однорідної консистенції без грудочок. Додай до сиру цукор, дрібку солі та яйце, а потім добре перемішай масу ложкою або руками. Поступово сип борошно, постійно перемішуючи. Мокрими руками сформуй кульки та обкачай їх у борошні. Так до долонь сир не прилипатиме. Виклади кульки на добре розігріту та змащену олією сковороду. Смаж сирники на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Подавай готову страву зі сметаною, медом, варенням, згущеним молоком або свіжими ягодами та фруктами.

Сирна запіканка: простий рецепт

Інгредієнти

сир — 500 г

сметана — 3 ст. л.

манка — 2 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

яйця — 2 шт.

вершкове масло

свіжі ягоди, цукрова пудра

Спосіб приготування

Збий сир блендером або перетри його через сито. Поклади манку в окрему миску, додай сметану, перемішай суміш та залиш на півгодини, поки вона набухне. За допомогою міксера чи блендера змішай сир, яйця, цукор і ванільний цукор. Можна замість цього просто добре вимішати все ложкою. В отриману масу додай манку зі сметаною. Також можна додати до тіста родзинки, курагу або інші сухофрукти. Але перед цим їх потрібно замочити в теплій воді. Змасти вершковим маслом форму для запікання та присипте її манною крупою. Зверху виклади сирну масу і розрівняй її лопаткою. Постав сирник у нагріту до 180°C духовку та запікай 40-45 хвилин. Потім дай страві трохи вистигнути та прикрась зверху свіжими ягодами та цукровою пудрою.

Оладки: домашній рецепт

Інгредієнти

кефір — 1 склянка

борошно — 1 склянка

яйце — 1 шт.

цукор — 1 ст. л.

сода — 0,5 ч. л.

сіль — дрібка

олія

Спосіб приготування

Перед приготуванням витягни кефір з холодильника, щоб він був кімнатної температури. Вилий його в миску, додай яйце, цукор, дрібку солі та соду. При цьому гасити соду непотрібно, оскільки кефір сам по собі має кисле середовище. Добре збий масу вінчиком. Поступово додавай борошно, постійно помішуючи. У тісті не повинні плавати грудочки. Обережно виливай тісто ложкою на розпечену та змащену олією сковороду. Смаж оладки на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Подавай страву зі сметаною, варенням чи свіжими ягодами.

Ліниві вареники: смачний рецепт

Інгредієнти

сир — 400 г

яйця — 2 шт.

пшеничне борошно — 5 ст. л.

цукор — 1–2 ст. л.

сіль — дрібка

ванільний цукор — за бажанням

сметана, варення

Спосіб приготування

Збий яйця із цукром і дрібкою солі в глибокій мисці. Можна також додати пакетик ванільного цукру. Виклади сир та вимішай масу ложкою. Додай просіяне борошно, добре перемішай і заміси тісто. Присип робочу поверхню борошном та розкатай там тісто в тонку ковбаску. Потім розріж її на однакові невеличкі шматочки. Готові вареники опускай в киплячу, трошки підсолену воду та вари близько п’яти хвилин. Як тільки варенички спливуть на поверхню, то дістань їх з каструлі. Подавай страву зі сметаною, варенням або ж цукром.

Налисники: класичний рецепт

Інгредієнти

молоко — 0,5 л

яйця — 2 шт.

борошно — 5 ст. л.

сіль — 0,5 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

олія — ​​1 ст. л.

сода — дрібка

начинка

Спосіб приготування

Підігрій молоко (але не доводь до кипіння). Додай до нього яйця та добре перемішай. Потім всип сіль, цукор і соду, знову перемішай вінчиком. Обережно потроху додавай борошно, постійно помішуючи. Коли тісто буде без грудочок, то додай олію і знову перемішай. Смаж налисники на сильному вогні на добре розігрітій сковорідці, змащеній тонким шаром жиру. Можна використовувати вершкове масло, сало або олію. Щоб млинці вийшли максимально тонкими, то треба налити черпаком невелику кількість тіста на сковорідку й одразу ж понахиляти її в різні боки. Тоді тісто розтечеться рівномірно. Готові млинці змасти вершковим маслом та додай начинку. Це може бути як солодкий варіант (сиркова маса, ягоди, банани з нутелою), так і солоний (смажені гриби, тушковані овочі, шинка, м’ясо із соусом або червона солона риба).

Рисова каша на молоці: легкий рецепт

Інгредієнти

рис — 250 г

вода — 250 мл

молоко — 1 л

сіль — дрібка

вершкове масло — 2 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Закип’яти воду з молоком. Добре промий рис і залиш його у воді. Потім висип рис на друшляк, а після цього в каструлю, додай сіль і перемішай. Знову доведи масу до кипіння, зменш вогонь до мінімуму, прикрий усе кришкою та готуй 15–20 хвилин, періодично помішуючи. Додай у кашу вершкове масло з цукром, перемішай та вари ще протягом п’яти хвилин. Подавай готову страву зі свіжими фруктами, ягодами та джемом.

Сир — чудове джерело білків, вітамінів групи B та інших мінералів. Читай, як приготувати сирники швидко та смачно.

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