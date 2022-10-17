Від пухких оладок до ароматної рисової каші — шість традиційних українських сніданків

Традиційно українська кухня завжди була поживною, смачною та багатою на різні вітаміни та мікроелементи.
Це дозволяло нашим предкам зігріватись у холодну пору року та бути енергійними впродовж дня.
Та в нову еру ми потроху відходимо від звичаїв та приєднуємось до руху за швидку їжу, обираючи авокадо-тости, суперфуди та граноли.
Гастрожурналістка Маша Сердюк вирішила нагадати виданню ELLE, як приготувати вдома традиційні українські сніданки.
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