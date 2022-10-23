Місячний календар риболовлі на листопад 2022: переходь на зимові снасті та полюй на хижаків

Фази Місяця впливають на поведінку не тільки тварин і людей, а й риб. Про це точно знають досвідчені рибалки.
Саме тому вони користуються місячним календарем риболовлі. Попри холодну погоду, листопад 2022 буде досить сприятливим для походу за рибою.
Читай, коли найкраще йти на риболовлю в листопаді, а коли підводні жителі не клюватимуть на вудочку.
Ось перелік риби, яка добре клює в останній місяць осені:
Це чудовий час для риболовлі на хижих риб. Кидай вудочку за течією й матимеш високий шанс зловити окуня, щуку та судака.
Утім снасті вже варто обирати зимові та пам’ятати про дотримання правил безпеки під час риболовлі в холодну погоду.
У ці дні температура повітря ще буде коливатись вище нуля, а подекуди любителів природи тішитиме осіннє сонце.
Тож чудовою ідеєю стане проведення часу біля ставка, озера чи річки разом з друзями. А приємним бонусом стане гарний кльов. Тож мерщій бери спінінг до рук та до справи!
У цей час температура повітря вже, ймовірно, опуститься нижче нуля. Тож для теплолюбних видів риб почнеться зимова сплячка.
Але не зважай на це. 28-30 листопада розташування Сонця та Місяця сприятиме лову, а риба стане дуже активною.
У цей період кут між Сонцем та Місяцем буде нульовим, а відтак потрібно виявляти підвищену уважність на воді.
Риба клюватиме мало або ж узагалі риболовля не принесе ніяких результатів. Тож у ці дні краще зайнятись чимось іншим.
У кінці листопада вже можуть бути перші заморозки, а поверхня води може вкритись тонким шаром льоду. Це перехідний етап між ловлею на відкритій воді та підлідною риболовлею.
Тому теплолюбна риба вже не клюватиме, а холодолюбна — клюватиме ще мляво, чекаючи поки товща води більше вистигне. Особливо варто утриматись від риболовлі на новий Місяць (24 листопада).
В усі інші дні місяця можна сміливо брати свої снасті та очікувати на хороший чи середній кльов, якого цілком вистачить на апетитну рибну юшку для родини.
До речі, можна також приготувати биточки зі щуки від шеф-кухаря Алекса Якутова. Читай покроковий рецепт приготування смачної страви.
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