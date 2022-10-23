Подорожі та натхнення

Місячний календар риболовлі на листопад 2022: переходь на зимові снасті та полюй на хижаків

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Жовтня 2022, 07:30
Місячний календар риболовлі на листопад 2022 - коли клюватиме риба
Фото: Pexels

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