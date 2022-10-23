Місячний календар риболовлі на листопад 2022: переходь на зимові снасті та полюй на хижаків

Фази Місяця впливають на поведінку не тільки тварин і людей, а й риб. Про це точно знають досвідчені рибалки.

Саме тому вони користуються місячним календарем риболовлі. Попри холодну погоду, листопад 2022 буде досить сприятливим для походу за рибою.

Читай, коли найкраще йти на риболовлю в листопаді, а коли підводні жителі не клюватимуть на вудочку.

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Календар риболовлі на листопад 2022

Найкращий кльов — 1-4, 13-16, 28-30 листопада

— 1-4, 13-16, 28-30 листопада Хороший кльов — 5-6, 17-18, 27 листопада

— 5-6, 17-18, 27 листопада Середній кльов — 7, 12, 19-21 листопада

— 7, 12, 19-21 листопада Не клює — 8-11, 22-26 листопада

Фази Місяця у листопаді 2022

Зростаючий Місяць — 1-8 листопада. Повня — 9 листопада. Спадний Місяць — 10-23 листопада. Новий Місяць — 24 листопада. Зростаючий Місяць — 25-30 листопада.

Яку рибу краще ловити в листопаді

Ось перелік риби, яка добре клює в останній місяць осені:

окунь;

плотва;

щука;

судак;

минь;

карась;

лящ;

йорж;

ротан.

Сприятливі дні для риболовлі в листопаді 2022 — детально

Місячний календар рибалки на 1-4 листопада

Це чудовий час для риболовлі на хижих риб. Кидай вудочку за течією й матимеш високий шанс зловити окуня, щуку та судака.

Утім снасті вже варто обирати зимові та пам’ятати про дотримання правил безпеки під час риболовлі в холодну погоду.

Місячний календар рибалки на 13-16 листопада

У ці дні температура повітря ще буде коливатись вище нуля, а подекуди любителів природи тішитиме осіннє сонце.

Тож чудовою ідеєю стане проведення часу біля ставка, озера чи річки разом з друзями. А приємним бонусом стане гарний кльов. Тож мерщій бери спінінг до рук та до справи!

Місячний календар рибалки на 28-30 листопада

У цей час температура повітря вже, ймовірно, опуститься нижче нуля. Тож для теплолюбних видів риб почнеться зимова сплячка.

Але не зважай на це. 28-30 листопада розташування Сонця та Місяця сприятиме лову, а риба стане дуже активною.

Коли риба не клюватиме в листопаді 2022

Місячний календар рибалки на 8-11 листопада

У цей період кут між Сонцем та Місяцем буде нульовим, а відтак потрібно виявляти підвищену уважність на воді.

Риба клюватиме мало або ж узагалі риболовля не принесе ніяких результатів. Тож у ці дні краще зайнятись чимось іншим.

Місячний календар рибалки на 22-26 листопада

У кінці листопада вже можуть бути перші заморозки, а поверхня води може вкритись тонким шаром льоду. Це перехідний етап між ловлею на відкритій воді та підлідною риболовлею.

Тому теплолюбна риба вже не клюватиме, а холодолюбна — клюватиме ще мляво, чекаючи поки товща води більше вистигне. Особливо варто утриматись від риболовлі на новий Місяць (24 листопада).

В усі інші дні місяця можна сміливо брати свої снасті та очікувати на хороший чи середній кльов, якого цілком вистачить на апетитну рибну юшку для родини.

До речі, можна також приготувати биточки зі щуки від шеф-кухаря Алекса Якутова. Читай покроковий рецепт приготування смачної страви.

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