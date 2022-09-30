Ти точно будеш зі смачною рибкою! Календар риболовлі на жовтень 2022

Ловити рибу — чудове хобі, адже дає змогу не тільки приємно провести час на свіжому повітрі, але й дарує приємний бонус у вигляді смачної риби.
А щоб повернутися додому з дійсно великим уловом, радимо тобі звіритися з календарем риболовлі на жовтень.
Він підкаже тобі, в які дні гарно клюватиме, а коли риба не буде активною.
Чудовий кльов — 1–6, 16–19, 30 і 31
Хороший кльов — 7, 8, 15, 21–23 і 29
Слабкий кльов — 9, 14 і 20
Не клює — 10–13, 24–28
Тримай список риби, яка добре клює в другий місяць осені.
Також варто розуміти, що в цей час риба водиться лише на глибоких місцях. Тож закидати вудку біля самого берега в жовтні немає сенсу.
А щоб знати, в які дні на тебе чекає успіх в усіх справах, а коли краще просто відпочити — дивись місячний календар вдалих днів.
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