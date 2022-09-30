Ти точно будеш зі смачною рибкою! Календар риболовлі на жовтень 2022

Ловити рибу — чудове хобі, адже дає змогу не тільки приємно провести час на свіжому повітрі, але й дарує приємний бонус у вигляді смачної риби.

А щоб повернутися додому з дійсно великим уловом, радимо тобі звіритися з календарем риболовлі на жовтень.

Він підкаже тобі, в які дні гарно клюватиме, а коли риба не буде активною.

Зараз також дивляться

Календар риболовлі на жовтень

Чудовий кльов — 1–6, 16–19, 30 і 31

Хороший кльов — 7, 8, 15, 21–23 і 29

Слабкий кльов — 9, 14 і 20

Не клює — 10–13, 24–28

Яку рибу краще ловити в жовтні

Тримай список риби, яка добре клює в другий місяць осені.

Окунь

Плотва

Щука

Судак

Сріблястий карась

Читати на тему Щоб мати добре самопочуття та не скасовувати плани — календар магнітних бур у жовтні Розповідаємо про дати магнітних бур у жовтні цього року.

Також варто розуміти, що в цей час риба водиться лише на глибоких місцях. Тож закидати вудку біля самого берега в жовтні немає сенсу.

А щоб знати, в які дні на тебе чекає успіх в усіх справах, а коли краще просто відпочити — дивись місячний календар вдалих днів.