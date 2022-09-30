Ты точно будешь со вкусной рыбкой! Календарь рыбалки на октябрь 2022

Ловить рыбу — отличное хобби, поскольку позволяет не только приятно провести ночи на свежем воздухе, но и дает приятный бонус в виде вкусной рыбы.
А чтобы вернуться домой с действительно большим уловом, советуем свериться с календарем рыбалки на октябрь.
А чтобы вернуться домой с действительно большим уловом, советуем свериться с календарем рыбалки на октябрь.
Он подскажет тебе, в какие дни будет хорошо клевать, а когда рыба не будет активной.
Отличный клев — 1–6, 16–19, 30 и 31
Хороший клев — 7, 8, 15, 21–23 и 29
Слабый клев — 9, 14 и 20
Не клюет — 10–13, 24–28
Держи список рыбы, хорошо клюющей во второй месяц осени.
Также следует понимать, что в это время рыба находится только на глубоких местах. Так что забрасывать удочку у самого берега в октябре нет смысла.
А чтобы знать, в какие дни тебя ждет успех во всех делах, а когда лучше просто отдохнуть — смотри лунный календарь удачных дней.
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