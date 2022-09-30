Ты точно будешь со вкусной рыбкой! Календарь рыбалки на октябрь 2022

Ловить рыбу — отличное хобби, поскольку позволяет не только приятно провести ночи на свежем воздухе, но и дает приятный бонус в виде вкусной рыбы.

А чтобы вернуться домой с действительно большим уловом, советуем свериться с календарем рыбалки на октябрь.

Он подскажет тебе, в какие дни будет хорошо клевать, а когда рыба не будет активной.

Календарь рыбалки на октябрь

Отличный клев — 1–6, 16–19, 30 и 31

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Хороший клев — 7, 8, 15, 21–23 и 29

Слабый клев — 9, 14 и 20

Не клюет — 10–13, 24–28

Какую рыбу лучше ловить в октябре

Держи список рыбы, хорошо клюющей во второй месяц осени.

Окунь

Плотва

Щука

Судак

Серебристый карась

Читать по теме Чтобы иметь хорошее самочувствие и не отменять планы — календарь магнитных бурь в октябре Рассказываем о датах магнитных бурь в октябре этого года.

Также следует понимать, что в это время рыба находится только на глубоких местах. Так что забрасывать удочку у самого берега в октябре нет смысла.

А чтобы знать, в какие дни тебя ждет успех во всех делах, а когда лучше просто отдохнуть — смотри лунный календарь удачных дней.

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